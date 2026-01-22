צבי פרקוביץ' הוא תלמיד ישיבת פוניבז' שנעצר בלשכת גיוס בבאר שבע בעוון עריקות מצה"ל. המקרה שלו הפך לסמל במחלוקת הציבורית סביב גיוס תלמידי ישיבות לצבא, כאשר נשפט לימי מאסר בכלא הצבאי כלא 10. עניינו של פרקוביץ' משקף את המתח המתמשך בין המערכת הצבאית לבין הציבור החרדי בנושא חובת השירות הצבאי.

המעצר של פרקוביץ' בלשכת הגיוס בבאר שבע עורר תשומת לב ציבורית רבה והפך למקרה בוחן בסוגיית אכיפת חוקי הגיוס. כתלמיד ישיבת פוניבז', אחת מישיבות הליטאיות המרכזיות בישראל, מקרהו מייצג את הדילמה שעומדת בפני תלמידי ישיבות רבים בנוגע לשירות צבאי מול המשך לימודי תורה.

הליך המשפטי שעבר פרקוביץ' כלל דיונים בבית הדין הצבאי, שם נדונה סוגיית העריקות והעונש המתאים. גזר הדין שקבע ימי מאסר בכלא הצבאי כלא 10 עורר דיון ציבורי על אופן הטיפול של המערכת הצבאית במתחמקים מגיוס מהציבור החרדי ועל השלכות המדיניות הזו.

מקרהו של פרקוביץ' מתרחש על רקע המחלוקת הרחבה יותר בחברה הישראלית בנושא גיוס חרדים. בעוד שחלק מהציבור רואה בחובת השירות הצבאי ערך מרכזי של שוויון בנטל, הציבור החרדי מדגיש את חשיבות לימוד התורה כתרומה לעם ישראל ומבקש פטור או דחיית שירות עבור תלמידי ישיבות.

הטיפול המשפטי במקרים כמו זה של פרקוביץ' משקף את המדיניות המשתנה של צה"ל והממשלה בנושא אכיפת חוקי הגיוס. בשנים האחרונות חלו תמורות במדיניות זו, עם תקופות של אכיפה מחמירה לצד תקופות של גמישות יחסית, בהתאם להחלטות פוליטיות ומשפטיות.