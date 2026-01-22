רבי אביגדור נבנצאל בכתיבת המכתב

הגאון רבי אביגדור נבנצאל יצא בימים האחרונים בצעד נדיר הממחיש את כאבו העמוק על רדיפת עולם התורה, כאשר שיגר מכתב חיזוק אישי אל הבחור צבי פרקוביץ, מבחירי ישיבת פוניבז', השוהה בכלא הצבאי.

הבחור המופלג, בנו של דיין ומרביץ תורה נודע, נעצר בשבועות האחרונים לאחר שלא התייצב בלשכת הגיוס בהתאם להוראת גדולי ישראל. הידיעה על מעצרו של הבחור, המוכר בישיבתו כשקדן מופלג, עוררה צער עמוק אצל הגר"א נבנצאל. בשל כך, בחר הרב לחרוג ממנהגו ולשגר מכתב אישי המבטא הערכה רבה לעמידתו האיתנה של הבחור, תוך שימוש בביטויים חריפים נגד גל הגזירות. במכתבו, שנשלח באמצעות שליח מיוחד אל תוך הכלא הצבאי, פותח הגר"א נבנצאל בביטויי הערכה: "לכבוד הבחור החשוב והנעלה, מופלג בתורה ויראת שמים... שמעתי בצער רב שהושלכת לכלא ביד זדים על שקיימת חובתך להגות בתורתנו הקדושה ולא התגייסת חלילה לצבא".

מכתבו של רבי אביגדור נבנצאל לבחור הישיבה

הרב ממשיך ומחזק את ידי הבחור העומד בפרץ: "על כן באתי לחזק רוחך ולאמץ לבך, אשריך שנתפסת על דברי תורה, אל תירא ואל תחת, כי התורה שהנך מקיימה עתה בעוני ובמצוק – סופך לקיימה בעושר מתוך שמחה והרחבת הדעת".

בשלב זה עובר הרב להתבטא בחריפות יוצאת דופן כלפי הגורמים הפועלים לגיוס בני הישיבות: "ואותם הקמים על לומדי התורה, כולם ישא רוח יקח הבל". את מכתבו מסיים הרב בברכה נרגשת: "והחוסים בה' ינחלו ארץ ויירשו הר קדשו במהרה בימינו אמן, ויתקיים בך 'מן המצר קראתי י-ה, ענני במרחב י-ה'".