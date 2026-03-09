כיכר השבת
חובה לפתוח, אסור לנכות

אין ממ"ד? אין תירוצים: המכתב המפתיע של כמה מרבני בית שמש שמעורר סערה

לאחר שאלות רבות שהופנו לכמה מרבני רמת ד' בבית שמש סביב סוגיית התשלומים והפעלת המסגרות הפרטיות בצל המתיחות הביטחונית, פרסמו הרבנים מכתב הנחיות ברור: "חובה על המטפלות לפתוח את המסגרות" • ומה לגבי החזר כספי להורים שחוששים לשלוח? • כל הפרטים (חרדים)

גן ילדים (צילום: שאטרסטוק)

בצל המצב הביטחוני והשאלות ההלכתיות והממוניות הרבות הצפות ועולות, פרסמו כמה מרבני שכונת רמת ד' בבית שמש פסק הלכה מפורט המסדיר את היחסים בין ההורים למטפלות וגני הילדים הפרטיים בשכונה.

במכתב, עליו חתומים הרבנים הגאונים: הרב אשר יעקב אולמן, הרב אברהם זנגר, הרב יוסף יודא גרינוואלד והרב נחמן ברקוביץ, הם קובעים שורה של הנחיות מעשיות, תוך התחשבות במבנה הבנייה הייחודי של השכונה.

מכתב הרבנים בבית שמש

הנקודה המרכזית במכתב נוגעת לעצם הפעלת הגנים. הרבנים מציינים כי מכיוון שרובם המכריע של הבתים בשכונה כוללים ממ"ד תקני שאליו ניתן להיכנס במהירות בעת אזעקה, הרי שקיימת חובה על המטפלות והגננות לפתוח את המסגרות כרגיל החל מיום ראשון הקרוב.

"חובה על המטפלות והגננות לפתוח את המסגרת בביתם מיום א' הבעל"ט", נכתב בהודעה, תוך הבהרה כי הוראה זו תקפה גם אם בחוזה המקורי שנחתם בתחילת השנה נכתב כי החופשות יהיו לפי לוח הזמנים של 'גני בית יעקב'.

סוגיה רגישה נוספת היא נושא הזיכוי הכספי. הרבנים קובעים כי הורה שיבחר, למרות קיומו של מרחב מוגן, שלא לשלוח את ילדו לגן - לא יהיה זכאי להחזר כספי: "הורים שאינם שולחים את ילדיהם לגן, אין לנכות להם את דמי התשלום על ימים אלו".

ממ"ד (צילום: ב"מ)

לגבי השבוע החולף (פרשת כי תשא), בו חלק מהמסגרות לא פעלו עקב המצב, נקבע כי יש לנכות מהתשלום החודשי חצי מהסכום היחסי עבור הימים בהם לא התקיימו לימודים. הרבנים אף מפרטים את אופן החישוב המדויק לפי ימי העבודה בחודש, ומדגישים כי אין לנכות את ימי הפורים שבהם ממילא לא עובדים.

באשר להמשך, מציינים הרבנים כי טרם התקבלה הכרעה לגבי ימי החופשה של חודש ניסן וחופשת הפסח, שכן הדברים תלויים בהתפתחויות הביטחוניות ובמועד סיום המלחמה.

את מכתבם חותמים הרבנים בסייג כי מדובר בהוראה כללית, ובמקרים של "מסיבות פרטיות" או מורכבויות מיוחדות, יש להיוועץ פרטנית בשאלת חכם.

0 תגובות

2
הם לא רבני ד
פלוני
1
על מה הטומולט?? יש חושן משפט, יש הלכה ואנשים צריכים לשים "רגשות" בצד!!!
הר נופית

