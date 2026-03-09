בצל המצב הביטחוני והשאלות ההלכתיות והממוניות הרבות הצפות ועולות, פרסמו כמה מרבני שכונת רמת ד' בבית שמש פסק הלכה מפורט המסדיר את היחסים בין ההורים למטפלות וגני הילדים הפרטיים בשכונה.

במכתב, עליו חתומים הרבנים הגאונים: הרב אשר יעקב אולמן, הרב אברהם זנגר, הרב יוסף יודא גרינוואלד והרב נחמן ברקוביץ, הם קובעים שורה של הנחיות מעשיות, תוך התחשבות במבנה הבנייה הייחודי של השכונה.

הנקודה המרכזית במכתב נוגעת לעצם הפעלת הגנים. הרבנים מציינים כי מכיוון שרובם המכריע של הבתים בשכונה כוללים ממ"ד תקני שאליו ניתן להיכנס במהירות בעת אזעקה, הרי שקיימת חובה על המטפלות והגננות לפתוח את המסגרות כרגיל החל מיום ראשון הקרוב.

"חובה על המטפלות והגננות לפתוח את המסגרת בביתם מיום א' הבעל"ט", נכתב בהודעה, תוך הבהרה כי הוראה זו תקפה גם אם בחוזה המקורי שנחתם בתחילת השנה נכתב כי החופשות יהיו לפי לוח הזמנים של 'גני בית יעקב'.

סוגיה רגישה נוספת היא נושא הזיכוי הכספי. הרבנים קובעים כי הורה שיבחר, למרות קיומו של מרחב מוגן, שלא לשלוח את ילדו לגן - לא יהיה זכאי להחזר כספי: "הורים שאינם שולחים את ילדיהם לגן, אין לנכות להם את דמי התשלום על ימים אלו".