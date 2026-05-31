כיכר השבת
כבר בזמן הקרוב

רודפי התורה: המשטרה וצה"ל יפתחו במעצרים יזומים של חרדים | 'משתמטים' יסומנו במערכות

היועמ"שית חושפת כי צה"ל והמשטרה סיכמו על תוכנית חשאית לביצוע מעצרים יזומים של בני ישיבות חייבי גיוס בטווח הזמן הקרוב | במקביל, המפכ"ל הנחה כי כל משתמט שיעוכב ב"מפגש אקראי" ברחוב יוחזק בתחנה עד להגעת המשטרה הצבאית (חרדים)

18תגובות
היועמ"שית גלי בהרב-מיארה (צילום: Oren Ben Hakoon/Flash90)

לשכת יועצת המשפטית לממשלה חושפת עליית מדרגה דרמטית וחסרת תקדים במאמצי אכיפת גיוס בני הישיבות לומדי התורה.

על פי הסיכום, צה"ל ומשטרת ישראל הגיעו להסכמה אופרטיבית על הוצאה לפועל של פעולות אכיפה יזומות וגל מעצרים משמעותי נגד 'משתמטים חרדים' כבר בתקופה הקרובה, לצד הפעלת נוהל מעצרים אקראיים ברחוב ושלילת הטבות כלכליות מרוכזת.

התוכנית החשאית: מעצרים יזומים בטווח הזמן הקרוב

בדיון המעקב ה-14 בנושא יישום פסקי הדין לגיוס בני ישיבות, שנערך בראשות היועמ"שית גלי בהרב-מיארה, הובהר כי נוכח היקף התופעה – המוגדרת כעת במשרד המשפטים כ"הפרת חוק המונית, מודעת ומתמשכת" – רשויות האכיפה נאלצות לעבור לצעדים אקטיביים.

המסמך חושף כי הושגה הסכמה רשמית בין צה"ל למשטרת ישראל על ביצוע פעולות אכיפה יזומות ומשמעותיות נגד משתמטים, לרבות מעצרים בטווח הזמן הקרוב. בשל הצורך לשמור על גורם ההפתעה ועל יעילות המבצעים, התוכנית האופרטיבית מוגדרת כחשאית, והמדינה נערכת להציג את פרטיה לבית המשפט העליון במעמד צד אחד בלבד. היועמ"שית בירכה על הסיכומים הללו וציינה כי הפעילות המשותפת צפויה להגדיל משמעותית את מספר כתבי האישום בעקבות מעצרים.

שינוי מדיניות המשטרה: נוהל "חצי שעה" לכל משתמט ברחוב

מעבר למבצעים המתוכננים, גורמי המשטרה עדכנו בדיון על שינוי מדיניות מיידי ויסודי שקבע מפכ"ל המשטרה בנוגע ל"מפגשים אקראיים" בשטח.

עד כה, משתמטים רבים שנעצרו על ידי שוטרים לביקורת שגרתית ברחוב או במהלך אירועים שונים, לא נעצרו בפועל בשל מגבלות תיאום. על פי ההנחיה החדשה של המפכ"ל, המדיניות שונתה: כל משתמט או עריק שיעוכב על ידי שוטר במסגרת "מפגש אקראי", יוחזק על ידי השוטרים למשך כחצי שעה.

חלון זמנים זה נועד לאפשר לגורמי המשטרה הצבאית להגיע פיזית לתחנה או לנקודת העיכוב, לאסוף את המשתמט ולהעבירו ישירות להמשך טיפול וכליאה.

הנתונים מאחורי ההחלטה: כ-90,000 חייבי גיוס בסכנת

ההחלטה על גל המעצרים מגיעה על רקע נתונים מספריים חסרי תקדים שהציג הצבא בדיון:

  • היקף המשתמטים: בצה"ל רשומים כיום 39,621 משתמטים, כאשר להערכת הצבא כ-75% מהם הם בני הציבור החרדי.
  • צווי מעצר פעילים: קיימים 52,460 מיועדים לשירות ביטחון שהוצא בעניינם צו לפי סעיף 12 (צו לאחר פקודת מעצר), מתוכם כ-80% הם מהמגזר החרדי.
  • התחזית לחודשים הקרובים: בשל קיצור התקופות המנהלתיות להכרזה על השתמטות, בצבא מעריכים כי בתוך כחצי שנה יזנק מספר חייבי הגיוס הנמצאים בסטטוס של בני מעצר ל-כ-90,000 בני אדם.

במשרד המשפטים מדגישים כי צעדים אלו ננקטים גם כדי לפתור את "פער השוויון" הקיים בתחום התביעה הפלילית. מתחילת שנת 2026 הוגשו 232 כתבי אישום נגד משתמטים, אולם מתוכם רק 16 היו חרדים – נתון שהיועמ"שית הגדירה כפער משמעותי שיש לצמצם באופן מיידי. במקביל, הצבא נערך להחמיר את רף ההעמדה לדין פלילי ולהגיש כתבי אישום נגד מי שמשתמט במשך שנה ומעלה, במקום 540 ימים כיום.

אכיפה אזרחית במקביל: רשימות המשתמטים כבר הועברו למשרדי הממשלה

לצד המעצרים, המדינה מפעילה לחץ כלכלי כבד בהתאם להנחיית בג"ץ. מערך הדיגיטל הלאומי צפוי להשלים בתוך כשבועיים מאגר מידע דיגיטלי שיאפשר למשרדי הממשלה לשלוף נתוני משתמטים ולשלול מהם הטבות כלכליות באופן אוטומטי.

עד להשלמת המערכת, הצבא מעביר את הנתונים באופן ידני בקבצי אקסל לפחות פעם בחודש. מהמסמך עולה כי עובר להפצת הסיכום, צה"ל כבר העביר את רשימות המשתמטים המלאות לידי משרד הבינוי והשיכון ולידי משרד העבודה לצורך התחלת שלילת ההטבות בפועל. היועמ"שית הבהירה כי חובת שלילת התקציבים וההטבות חלה באופן גורף על שלוש קבוצות: עריקי בקו"ם, משתמטים, וכל מי שהוצא נגדו צו 12 – בין אם מועד ההתייצבות שנקבע לו חלף ובין אם לאו.

מעצרגיוס חרדיםהיועמ"שית

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (63%)

לא (37%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

15
מול זה, מה יעזור הפגנות?
יצחק
14
כל הכבוד לצה"ל 🇮🇱
אורח לרגע
מיסיון בכפיה
ממש
13
לא לשכוח מה שווה ביבי..מה שווה בן גביר..מה שווה ממשלת ימין על מלא
פח
12
מנסים לפני הבחירות לספר שהיועצת המשפטית אשמה, מי שאשם לכאורה זה האיש שלא העביר חוק גיוס ועבד על החרדים כל פעם שעוד מעט יהיה חוק והוא לכאורה מר ביבי נתניהו, אז ביבי לך הביתה תפסיק לספר לנו סיפורי יועמשי"ת
משה
11
רשעה
לא משנה
10
מדוע הציבור החרדי לא מחרים את המשטרה למה הוא לא משבית את המדינה(דתי לאומי)
שאול
אנחנו בדרך לשם. המדינה לא תוכל להתנהל ברמה הכי בסיסית.
משה
9
רבותי שופכים את דמינו ואנחנו יושבים שאננים, צאו להפגין, אם כל הציבור החרדי היה יוצא להפגנה כמו של האתיופים או אפילו יותר מזה, כל הממסד יתקפל
דוד
איך אתה לא מתבייש לדבר על דם שנשפך, אחיך מתים על קידוש השם, נפצעים בגוף ובנפש ואתה מעז לדבר על "שפיכת דם". לך תבקר פצועים, תמצא יהודים יקרים שגם בטנק לא הניחו מתלמודם, וגם בבית החולים.
אורח לרגע
8
אדון בן גביר הצבענו לך.האמנו לך .לאן נעלמת???
לאה
7
יוונים נקבצו עלי
שרה
6
עכשיו תתבעו אותה אישית על האפליה שלא עושים פעולות מבצע כאלו נגד חילונים משתמטים ונגד ערבים ותגיעו אפילו לבית הדין בהאג !!! לא מעניין …. ושיפסקו תיאום ושיתופי פעולה עם המשטרה לגמרי
יהודי

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר