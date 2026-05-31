לשכת יועצת המשפטית לממשלה חושפת עליית מדרגה דרמטית וחסרת תקדים במאמצי אכיפת גיוס בני הישיבות לומדי התורה.

על פי הסיכום, צה"ל ומשטרת ישראל הגיעו להסכמה אופרטיבית על הוצאה לפועל של פעולות אכיפה יזומות וגל מעצרים משמעותי נגד 'משתמטים חרדים' כבר בתקופה הקרובה, לצד הפעלת נוהל מעצרים אקראיים ברחוב ושלילת הטבות כלכליות מרוכזת.

התוכנית החשאית: מעצרים יזומים בטווח הזמן הקרוב

בדיון המעקב ה-14 בנושא יישום פסקי הדין לגיוס בני ישיבות, שנערך בראשות היועמ"שית גלי בהרב-מיארה, הובהר כי נוכח היקף התופעה – המוגדרת כעת במשרד המשפטים כ"הפרת חוק המונית, מודעת ומתמשכת" – רשויות האכיפה נאלצות לעבור לצעדים אקטיביים.

המסמך חושף כי הושגה הסכמה רשמית בין צה"ל למשטרת ישראל על ביצוע פעולות אכיפה יזומות ומשמעותיות נגד משתמטים, לרבות מעצרים בטווח הזמן הקרוב. בשל הצורך לשמור על גורם ההפתעה ועל יעילות המבצעים, התוכנית האופרטיבית מוגדרת כחשאית, והמדינה נערכת להציג את פרטיה לבית המשפט העליון במעמד צד אחד בלבד. היועמ"שית בירכה על הסיכומים הללו וציינה כי הפעילות המשותפת צפויה להגדיל משמעותית את מספר כתבי האישום בעקבות מעצרים.

שינוי מדיניות המשטרה: נוהל "חצי שעה" לכל משתמט ברחוב

מעבר למבצעים המתוכננים, גורמי המשטרה עדכנו בדיון על שינוי מדיניות מיידי ויסודי שקבע מפכ"ל המשטרה בנוגע ל"מפגשים אקראיים" בשטח.

עד כה, משתמטים רבים שנעצרו על ידי שוטרים לביקורת שגרתית ברחוב או במהלך אירועים שונים, לא נעצרו בפועל בשל מגבלות תיאום. על פי ההנחיה החדשה של המפכ"ל, המדיניות שונתה: כל משתמט או עריק שיעוכב על ידי שוטר במסגרת "מפגש אקראי", יוחזק על ידי השוטרים למשך כחצי שעה.

חלון זמנים זה נועד לאפשר לגורמי המשטרה הצבאית להגיע פיזית לתחנה או לנקודת העיכוב, לאסוף את המשתמט ולהעבירו ישירות להמשך טיפול וכליאה.

הנתונים מאחורי ההחלטה: כ-90,000 חייבי גיוס בסכנת מעצר

ההחלטה על גל המעצרים מגיעה על רקע נתונים מספריים חסרי תקדים שהציג הצבא בדיון:

היקף המשתמטים: בצה"ל רשומים כיום 39,621 משתמטים , כאשר להערכת הצבא כ-75% מהם הם בני הציבור החרדי .

בצה"ל רשומים כיום , כאשר להערכת הצבא . צווי מעצר פעילים: קיימים 52,460 מיועדים לשירות ביטחון שהוצא בעניינם צו לפי סעיף 12 (צו לאחר פקודת מעצר), מתוכם כ-80% הם מהמגזר החרדי .

קיימים שהוצא בעניינם צו לפי סעיף 12 (צו לאחר פקודת מעצר), מתוכם . התחזית לחודשים הקרובים: בשל קיצור התקופות המנהלתיות להכרזה על השתמטות, בצבא מעריכים כי בתוך כחצי שנה יזנק מספר חייבי הגיוס הנמצאים בסטטוס של בני מעצר ל-כ-90,000 בני אדם.

במשרד המשפטים מדגישים כי צעדים אלו ננקטים גם כדי לפתור את "פער השוויון" הקיים בתחום התביעה הפלילית. מתחילת שנת 2026 הוגשו 232 כתבי אישום נגד משתמטים, אולם מתוכם רק 16 היו חרדים – נתון שהיועמ"שית הגדירה כפער משמעותי שיש לצמצם באופן מיידי. במקביל, הצבא נערך להחמיר את רף ההעמדה לדין פלילי ולהגיש כתבי אישום נגד מי שמשתמט במשך שנה ומעלה, במקום 540 ימים כיום.

אכיפה אזרחית במקביל: רשימות המשתמטים כבר הועברו למשרדי הממשלה

לצד המעצרים, המדינה מפעילה לחץ כלכלי כבד בהתאם להנחיית בג"ץ. מערך הדיגיטל הלאומי צפוי להשלים בתוך כשבועיים מאגר מידע דיגיטלי שיאפשר למשרדי הממשלה לשלוף נתוני משתמטים ולשלול מהם הטבות כלכליות באופן אוטומטי.

עד להשלמת המערכת, הצבא מעביר את הנתונים באופן ידני בקבצי אקסל לפחות פעם בחודש. מהמסמך עולה כי עובר להפצת הסיכום, צה"ל כבר העביר את רשימות המשתמטים המלאות לידי משרד הבינוי והשיכון ולידי משרד העבודה לצורך התחלת שלילת ההטבות בפועל. היועמ"שית הבהירה כי חובת שלילת התקציבים וההטבות חלה באופן גורף על שלוש קבוצות: עריקי בקו"ם, משתמטים, וכל מי שהוצא נגדו צו 12 – בין אם מועד ההתייצבות שנקבע לו חלף ובין אם לאו.