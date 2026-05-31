עם סיום מושב הכנסת הנוכחי בקרוב אפשר כבר לסכם ולומר כי, חבר הכנסת יעקב אשר מ'דגל התורה' מוביל את רשימת החקיקה של הכנסת ה-25 עם 13 חוקים שאושרו בקריאה שנייה ושלישית ונכנסו לספר החוקים.

יו"ר ועדת הפנים יעקב אשר - שהגיע לתפקיד עם ניסיון כראש עיר מוצלח של העיר בני ברק, סיים את הקדנציה כשיאן החקיקה בקרב חברי הכנסת, הצליח להעביר רצף של חוקים מהותיים שנוגעים ישירות לכיסו ולחיי היומיום של כל אזרח.

הדגש המרכזי של פעילותו התמקד בהסרת חסמים בירוקרטיים, הקלה על משפחות ופתרונות מעשיים לאתגרים שמלווים את הציבור החרדי ואת עולם התורה.

מהפכה בביטוח המשכנתאות: חיסכון של אלפי שקלים

החוק לניוד ביטוח משכנתא - שנכנס לספר החוקים, לצד הסדרת חישוב ביטוח החיים בעת מחזור משכנתא. עד לחקיקה, לוקחי משכנתאות נדרשו לעבור תהליכים בירוקרטיים מורכבים ולעדכן מחדש את תנאי הביטוח בכל פעם שביצעו מחזור משכנתא, מה שהוביל לעלויות נוספות ולסחבת מיותרת.

החוק החדש מאפשר לציבור הלווים להוזיל משמעותית את העלויות הנלוות לדיור, מבלי לאבד את הכיסוי הביטוחי הקיים. המהלך חוסך אלפי שקלים לכל משפחה ומסיר מכשול משמעותי מפני משפחות שמעוניינות לשפר את תנאי המשכנתא שלהן.

פתרון הלכתי למשאבות מים בשבת

החוק להסדרת מנגנוני השבת במשאבות מים בבניינים גבוהים מהווה פריצת דרך הלכתית ומעשית. עד לחקיקה, דיירים שומרי מצוות נתקלו בקשיים משמעותיים מול שכניהם בעת ניסיון להתקין מנגנון הלכתי למשאבת המים המשותפת. במקרים רבים, התנגדות של דייר אחד הייתה מספיקה כדי למנוע את ההתקנה.

החוק שקודם על ידי ח"כ אשר מאפשר לכל דייר להתקין את המנגנון על חשבונו, ללא צורך בהסכמת השכנים. כך נפתרה בעיה הלכתית יומיומית שהטרידה משפחות רבות בבניינים גבוהים, ונמנעה מניעת חילול שבת בשגרה.

הסרת חסמים מול חברת החשמל

משפחות רבות, בעיקר בערים הוותיקות ובשכונות החרדיות, נתקלו בעבר בחסם משמעותי בעת ניסיון להגדיל את חיבור החשמל הביתי. חברת החשמל דרשה היתרי בנייה מעודכנים, דרישה שהפכה את התהליך למסורבל ויקר.

החוק החדש הסיר את הדרישה המכבידה הזו עבור דירות מגורים קיימות, ומחייב את חברת החשמל לבצע את ההגדלה באופן ישיר. המהלך מאפשר למשפחות להשתמש במוצרי חשמל ביתיים נוספים, להטעין רכבים חשמליים ולהתמודד עם צרכי החשמל הגדלים של משפחות מרובות ילדים - ללא תקלות ובירוקרטיה מיותרת.

סיוע וליווי ליתומים קטינים

ח"כ אשר הוביל מהלך מקיף להקלה על יתומים קטינים בכל הנוגע לניהול נכסים וזכויות. החוקים שאושרו מאפשרים רכישת דירה עבור ילד יתום ללא הליכים משפטיים מורכבים וממושכים שהיו נהוגים בעבר, לצד מתן פטור ממס רכישה.

מהלך זה נועד להקל על ההתנהלות הכלכלית של משפחות שחוו אובדן, ולמנוע סחבת מיותרת במימוש זכויות הילדים. במקום תהליכים משפטיים ארוכים ומייגעים, ניתן כעת לדאוג לעתיד הילדים באופן מהיר ויעיל יותר.

רווחה וסיוע למשפחות מיוחדות

במסגרת החקיקה החברתית, הוסדרו זכויות חשובות למשפחות המטפלות בבני משפחה עם מוגבלויות, לרבות הטבות בארנונה. בנוסף, חוקק תיקון המאפשר הארכת חופשת לידה בתשלום עבור אמהות לילדים עם מוגבלות מורכבת.

התיקון מגיע מתוך הבנה עמוקה לצורך של אותן משפחות במעטפת תמיכה מורחבת. אמהות לילדים עם מוגבלויות מורכבות זקוקות לזמן נוסף להסתגל ולהתארגן, והחוק מעניק להן את המרחב הזה מבלי לפגוע בהכנסה המשפחתית.