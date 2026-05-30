מה יצא מהנסיעה לפידיון שבויים?

ידוע שהבעל שם טוב הקדוש עסק רבות בפדיון שבויים, והיה פודה חוכרים יהודים שנאסרו והושמו בכלא ע"י הפריצים, כי לא הצליחו לשלם את דמי החכירה, הפריצים אסרו בעקבות חוב כספי, והבעש"ט הקדוש היה אוסף כספים עבור מצוה יקרה זו, והיה פודה אותם, וממשיכי דרכו נהגו כמוהו.

רבי שמואל הקצין ורבי בער בן בונים נסעו לפני ראש השנה לאסוף כסף לפדיון שבויים, ולפני כן עברו למגיד ממעזריט'ש, ורצה שישארו אצלו בראש השנה, ולא הסכימו כי אמרו שצריכים להמשיך בדרכם לפדות שבויים עוד לפני ר"ה, ונסעו לדרכם.

והלכו אח"כ לרבי פנחס מקוריץ וגם הוא רצה שיתעכבו אצלו בראש השנה, ולא הסכימו מאותה הסיבה.

רבי פנחס מקוריץ הורה לרבי בער שישאר אצלו בראש השנה, כדי שיברך אותו בילדים, ורבי שמואל ישוב לביתו לפדות שבויים.

וכששמע זאת רבי שמואל, אמר: גם אני זקוק לברכה לילדים.

ענה רבי פנחס מקוריץ לרבי שמואל: אתה תבוא אלי בשמיני עצרת הבא עלינו לטובה.

ורבי בער נשאר בר"ה אצל רבי פנחס מקוריץ.

לפני ראש השנה חלה רבי בער, ולא יכל ללכת להתפלל בבית כנסת, ובא רבי פנחס לביתו כדי לקרוא בתורה.

ואמר רבי פנחס לרבי בער לעלות לתורה, הלביש אותו והוליך אותו לספר התורה, ובסיום הקריאה רבי בער חזר לאיתנו, ובאותה שנה נולדה לו בת.

והבת שנולדה היתה כלתו של רבי פנחס מקוריץ.

ורבי שמואל בא אל רבי פנחס מקוריץ לחג שמיני עצרת, וגם זכה שנולדה לו בת בשנה זו.

מאמרותיו של הבעל שם טוב הקדוש

"לה' הארץ ומלואה תבל ויושבי בה" - כל השפע הגשמי והרוחני שיש בעולם שייך לקב"ה מלך העולם, שמטרתו להיטיב לבניו ולתת לכל אחד ואחד את השפע, אדם שמתברך בשפע כל שהוא, הוא רק שליח לקבל את השפע ולהשפיע דרכו לעשות בו טוב לעולם כרצון השם, בין אם מדובר בשפע ממוני, כספי, יכולות וכישרונות, ואף ידע וניסיון חיים שצבר שיכולים לעזור ולהשפיע טוב לכלל.

אומר הבעל שם טוב הקדוש שנשמה יורדת לעולם הזה, וחיה שבעים שמונים שנה, כדי לעשות ליהודי טובה בגשמיות ובפרט ברוחנית, כשאדם מבין שמטרת השפע שמבקש להמשיך דרכו להשפיע עוד טוב לעולם, הוא יכול לבקש ולפעול נכון כדי לזכות לשפע.

כדי לקבל את השפע האדם צריך להכין 'כלי', ועיקר ה'כלי' - הצינור שדרכו יורד השפע הוא לימוד תורה ותפילה, ובעיקר ע"י תפילה (ליקוטי הלכות, מילה ה', ד').

אם האדם לא מכין 'כלי' - לא מתפלל על השפע שרוצה, זה בבחינת:

'ריבוי השמן, הגורם - כיבוי הנר' – השפע לא מתברך.

עוד תפילה – עוד שפע: בבריאת העולם, שיח השדה לא צמח עד שהאדם התפלל, כי התפילה מביאה לשפע, וריבוי התפילה מביא לריבוי שפע.

חפץ חסד – מרבה להיטיב: עיקר התענוג והשעשוע של ה' יתברך, הוא להיות חפץ חסד ומרבה להיטיב לבריותיו, ולכן, בורא עולם מחכה לתפילת האדם שמתחילה בהודיה על השפע הקיים, מתוך הכרת תודה ושמחת הלב, ואח"כ מבקש מתוך רצון הפנימי של הלב, ומצפה וממתין לישועת השם.

דיבורי התפילה - מביאים ישועה: בכח התפילה, להפוך כל צרה וקושי לישועה, אומר על כך הבעל שם טוב הקדוש: "עת צרה היא ליעקב, וממנה יוושע" – "ממנה יוושע" – ישועת האדם מגיעה, דווקא - מתוך הצרה עצמה, וזה: "וממכותיך - ארפאך"! והבן! (ירמיהו ל', יז').

להקדים תפילה - לצרה: אומר רבי אלעזר "לעולם יקדים אדם תפילה - לצרה"! (סנהדרין מד) על כל דבר האדם צריך לבקש ולהתפלל, כדי שבורא עולם ברחמיו וחסדיו הגדולים, יציל אותו מצרתו.

וידועה אמרתו של הבעל שם טוב הקדוש:

"עצבות - נועלת שערי שמים, תפילה – פותחת שערים נעולים, והשמחה – בכוחה לשבר את החומות".

ותפילה בשמחה – היא המתכון המנצח לקבלת כל הישועות.

