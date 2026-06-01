אילולא המהומות הסוערות שהתחוללו באישון ליל ברחובות בית שמש, לכאורה היו כל כלל ישראל מודעים אמש (ראשון) לדרמה מורטת עצבים אחרת שהתחוללה בגזרה הצפונית – דרמה רוויית כאב, יגון וחשש כבד מפני חילול כבוד המת.

הסיפור הקשה החל אתמול בשעות הבוקר, כאשר אל בית החולים 'זיו' בצפת פונתה במצב קשה מאוד פעוטה כבת שלושה חודשים מחצור הגלילית, וזאת לאחר שבוצעו בה פעולות החייאה ממושכות בשטח על ידי צוותי הרפואה. התינוקת הובאה לחדר מיון ילדים במצב אנוש, תוך כדי המשך מאמצים קדחתניים להציל את חייה. רופאי המיון בבית החולים המשיכו בפעולות החייאה מתקדמות, אך למרבה הכאב והצער, חרף המאמצים הרבים, נאלצו הרופאים לקבוע את מותה של הפעוטה הטהורה רחל מנדלסון ע”ה, נכדתו של רבה של מבואות החרמון הרה"ג ר' ישראל רושצקי, מרבני חסידות גור המעטירה בחצור הגלילית.

מאחר שמדובר במוות פתאומי של פעוטה, עלה מיד החשש הסטנדרטי מפני דרישה של המשטרה לנתיחת הגופה, דבר העומד בניגוד מוחלט להלכה היהודית ומחולל סערה בכל פעם מחדש.

אמש, באישון ליל, הגיעה הדרמה בבית החולים 'זיו' לשיאה. ל'כיכר השבת' נודע כי בשל החשש הכבד מחילול המת והעיכובים הבירוקרטיים, התארגנו מספר עסקנים ואנשים פרטיים בניסיון 'לחטוף' את גופת הפעוטה ישירות מבית החולים ולהביאה לקבורה מיידית, אולם בסופו של דבר המהלך לא צלח.

בהמשך הלילה, בהוראת הגורמים המוסמכים, הועברה הגופה למכון הלאומי לרפואה משפטית באבו כביר. רק הבוקר, לאחר למעלה מ־24 שעות מורטות עצבים ועוגמת נפש בלתי נתפסת למשפחה השכולה, שוחררה הגופה לקבורה.

במהלך השעות האחרונות פעלו רבים וטובים מאחורי הקלעים כדי לסייע למשפחה השבורה ולהביא לשחרור הגופה בהקדם האפשרי. בין העוסקים במלאכה היו מתנדבי וראשי עמותות זק”א השונות, אישי ציבור, פוליטיקאים ועסקנים רפואיים, שמפאת ריבויים לא ניתן לציין את כולם, אך פועלם ייזכר לטוב.

לצד הקלה הפורתא עם שחרור הגופה, המקרה הכואב הזה מציף מחדש פצע מדמם במגזר הציבורי. מצב שבו הורים ששכלו זה עתה את בתם, תינוקת רכה בת שלושה חודשים בלבד, נאלצים להמתין למעלה מ־24 שעות ארוכות ומייסרות רק כדי להביא את גופתה לקבר ישראל, הוא מצב בלתי מתקבל על הדעת ובלתי אנושי, ללא שום קשר לסיבת העיכוב או לזהות הגורמים המעכבים.

הגיע הזמן שחברי הכנסת והנציגים החרדים ירימו את הכפפה ויסדירו את הנושא הרגיש הזה בחוק ברור ובנהלים מחייבים מול משרד הבריאות, המשטרה והמכון המשפטי. יש למנוע הישנות של מקרים דומים בעתיד, כדי שמשפחות בשעתן הקשה ביותר לא יצטרכו לעבור שבעה מדורי גיהנום בירוקרטיים רגע לפני שהן קוברות את מתיהן ברחמים.

בתפילה, שלא נדע עוד שוד ושבר בגבולנו.