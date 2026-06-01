הפעוטה רחל מנדלסון ע"ה, נכדת רבה של מבואות החרמון, נפטרה אתמול בפתאומיות בגיל 3 חודשים בלבד • הדרמה הלילית בבית החולים 'זיו' והחשש מחטיפת הגופה לקבורה פיראטית כדי למנוע נתיחה • אחרי יממה מורטת עצבים ועוגמת נפש קשה למשפחה השכולה, שוחררה הבוקר הגופה מהמכון באבו כביר לקבורה (דיין האמת)
שוטר מג"ב תועד מושך בחוזקה בפאותיו של מפגין חרדי במהלך הפגנה שנערכה בשבוע שעבר בבית שמש, לאחר הפרסום אמש ב'כיכר השבת', המשטרה מודיעה הבוקר, על עוצר אימונים ופעילות חילי במסגרתו יעברו כלל לוחמי החיל הדרכת נהלים והנחיות | כל הפרטים (חרדים)
אדם המתגורר ברחוב יואל בירושלים נמצא היום כשהוא ללא רוח חיים, כשנסיבות מותו אינן ברורות לחלוטין. למקום מיהרה להגיע קבוצת חרדים קיצונים שלא סומכים על הנהלים המקובלים במקרים שכאלו בין זק"א למשטרה, ומחתה נגד האפשרות שהגופה תנותח. לבסוף היא שוחררה ללא כל ניתוח • גלריה (חרדים)