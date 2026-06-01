כיכר השבת
"סכנת חיים ממשית"

צו סגירה מינהלי הוצא לישיבת “כנסת יחזקאל” באלעד | הסיבה: ליקויי בטיחות באש חמורים

מפקד מחוז מרכז בכבאות והצלה לישראל חתם על צו הפסקה מינהלי לישיבת "כנסת יחזקאל" באלעד, לאחר שהתברר כי במקום קיימים ליקויי בטיחות באש העלולים לסכן חיי אדם ורכוש (חדשות)

1תגובות
ישיבת "כנסת יחזקאל" (צילום: גוגל מפות)

מפקד מחוז מרכז בכבאות והצלה לישראל, טפסר רוני קדם, חתם על צו הפסקה מינהלי לישיבת "כנסת ישראל" באלעד, המוכרת כישיבת "כנסת יחזקאל", לאחר שהתברר כי במקום קיימים ליקויי בטיחות באש העלולים לסכן חיי אדם ורכוש.

הצו הוצא בעקבות הליך אכיפה שבוצע על ידי צוותי כבאות והצלה מתחנת פתח תקווה ומחוז מרכז, לאחר שנמצא כי דרישות הבטיחות שנמסרו למחזיקי המקום לא הוסדרו כנדרש.

בהודעת כבאות והצלה נאמר כי "במסגרת ביקורות חוזרות שנערכו במקום, נקבעו לבעלי הנכס אבני דרך ולוחות זמנים לתיקון כלל הליקויים, במטרה לאפשר את המשך פעילות המקום בהתאם לדרישות הבטיחות ובאופן שאינו מסכן את שלום הציבור. ואולם, בתוך התקופה שנקבעה לתיקון הליקויים, נמצא כי מצב הבטיחות במקום החמיר, ובביקורות האחרונות התגלו ליקויים חמורים נוספים המהווים סכנת חיים ממשית לשוהים במבנה".

נוכח ממצאים אלו, ולאחר שנשקלה כלל התשתית המקצועית והמבצעית, הוחלט על הפסקה מיידית של פעילות המקום עד להשלמת כלל דרישות הבטיחות, תיקון הליקויים והצגת כלל האישורים הנדרשים על פי דין.

אלעדכיבוי אשכבאות והצלהכנסת יחזקאל

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
ומה עם ישיבת תורה בתפארתה?!?! הליקויים שם הרבה הרבה יותר חמורים. סכנת נפשות ממש כמעט בכל מבנה!!! שלא תגידו לא ידענו!!!!!!
מהמערכת

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר