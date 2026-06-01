מפקד מחוז מרכז בכבאות והצלה לישראל, טפסר רוני קדם, חתם על צו הפסקה מינהלי לישיבת "כנסת ישראל" באלעד, המוכרת כישיבת "כנסת יחזקאל", לאחר שהתברר כי במקום קיימים ליקויי בטיחות באש העלולים לסכן חיי אדם ורכוש.

הצו הוצא בעקבות הליך אכיפה שבוצע על ידי צוותי כבאות והצלה מתחנת פתח תקווה ומחוז מרכז, לאחר שנמצא כי דרישות הבטיחות שנמסרו למחזיקי המקום לא הוסדרו כנדרש.

בהודעת כבאות והצלה נאמר כי "במסגרת ביקורות חוזרות שנערכו במקום, נקבעו לבעלי הנכס אבני דרך ולוחות זמנים לתיקון כלל הליקויים, במטרה לאפשר את המשך פעילות המקום בהתאם לדרישות הבטיחות ובאופן שאינו מסכן את שלום הציבור. ואולם, בתוך התקופה שנקבעה לתיקון הליקויים, נמצא כי מצב הבטיחות במקום החמיר, ובביקורות האחרונות התגלו ליקויים חמורים נוספים המהווים סכנת חיים ממשית לשוהים במבנה".

נוכח ממצאים אלו, ולאחר שנשקלה כלל התשתית המקצועית והמבצעית, הוחלט על הפסקה מיידית של פעילות המקום עד להשלמת כלל דרישות הבטיחות, תיקון הליקויים והצגת כלל האישורים הנדרשים על פי דין.