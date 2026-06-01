דרמה משפטית ופוליטית חסרת תקדים הגיעה לסיומה המהדהד: שופטי בית המשפט העליון דחו ברוב דעות את העתירות, עקפו את עמדת הייעוץ המשפטי, והעניקו אור ירוק מוחלט למינויו הדרמטי של האלוף רומן גופמן.

פסק הדין, שפורסם היום (ב') בשעות אחה"צ, מהווה סטירת לחי ישירה ומהדהדת להתנהלותה של היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, שניהלה בשבועות האחרונים מסע עיקש בניסיון לטרפד את המהלך.

בג"ץ בלם את ניסיונות הסיכול של בהרב-מיארה

בסביבת הממשלה לא חסכו ביקורת חריפה על מה שהוגדר כ"סלטות באוויר" וניסיונות נואשים מצד היועמש"ית לייצר קשיים משפטיים מומצאים כדי לסכל את המינוי של גופמן. בהחלטתם של השופטים עופר גרוסקופף ואלכס שטיין, נחתך הקשר הגורדי ונקבע כי אין מקום להתערבות משפטית קטנונית, שכן לא נפל שום רבב בהתנהלותו של האלוף שעולה כדי סטייה מטוהר המידות.

סוף לגרירת הרגליים: בג"ץ ניקה את השולחן, דחה את העתירות והסיר את המכשול המשפטי האחרון. מסר ברור ליועמש"ית: דחיית העמדה המשפטית המכשילה והשארת הסמכות המלאה בידי הדרג המוסמך. ביקורת על העותרים: השופט שטיין מתח ביקורת חריפה על ההאשמות חסרות הבסיס שהוטחו באלוף גופמן על ידי בא-כוחה של התנועה לאיכות השלטון.

פסק דין עקרוני שמציב גבולות

בדעת המיעוט, השופטת דפנה ברק-ארז סברה כי יש להוציא צו על-תנאי וצו ביניים שישהה את כניסת המינוי לתוקף לצורך השלמת הליכי בדיקה נוספים, אך דעתה נדחתה והעתירות נסגרו סופית.

מעבר למשמעות המיידית עבור האלוף רומן גופמן, שיכול כעת לברך על המוגמר, פסק הדין מהווה תמרור אזהרה ברור לראשי מערכת אכיפת החוק. גורמים פוליטיים מציינים כי טריקת הדלת הזו בפני בהרב-מיארה מוכיחה שגם בבית המשפט העליון מבינים כי הניסיונות הבלתי פוסקים לתקוע מקלות בגלגלי הממשלה בעת הזו עברו את הגבול, וכי הגיעה השעה להחזיר את המשילות.