"לא נהיה שק החבטות": מזכיר הממשלה במתקפה חריפה על היועמ"שית

יוסי פוקס במתקפה ( צילום: אלעד זגמן )

מזכיר הממשלה יוסי פוקס פרסם היום (שני) מכתב זעם חריף ביותר נגד היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה ומשנתה עו"ד גיל לימון, על רקע נאומיהם בכנס לשכת עורכי הדין באילת.

במכתב, שמהווה אחת ההתקפות החריפות ביותר של בכיר ממשלתי על הייעוץ המשפטי, האשים פוקס את היועמ"שית בהפיכה ל"רשות רביעית" שחותרת תחת יסודות הדמוקרטיה. "אני עוקב מרחוק אחרי נאומי הטפות המוסר של היועצת והמשנה שלה בכנס באילת כלפי ממשלה נבחרת בישראל ואיני יכול שלא להשתומם על המחזה המנותק הזה מהמציאות", כתב פוקס. לדבריו, מדובר ב"חוסר המודעות לחטוטרת שעל גבם, שלא לדבר על נרמול העבירה לפי התקשי"ר של ביקורת מצד דרג הפקידות על הדרג הנבחר". "לראשונה בתולדות המדינה - פועלת נגד הממשלה" פוקס הצביע על תופעה חסרת תקדים לדבריו: "לראשונה בתולדות המדינה ובעיצומה של מלחמת התקומה, הייעוץ המשפטי לממשלה פועל בעקביות נגד הממשלה על כל צעד ושעל שלה, במניעויות משפטיות שונות ומשונות בייחוד במינויים בכירים ובנושאים מובהקים של מדיניות הממשלה". מזכיר הממשלה חשף כי בשל העובדה שהייעוץ המשפטי נמנע מלבצע את תפקידו, נאלצה הממשלה להקים מחלקת בג"צים במזכירות הממשלה שניהלה עשרות הליכים בבית המשפט העליון באמצעות עורכי דין פרטיים. "הממשלה איבדה אמון בייעוץ המשפטי שאין לה", הבהיר פוקס, והוסיף כי "האמון של הציבור בייעוץ המשפטי לממשלה התדרדר לשאול תחתיות".

היועמ"שית בכנסת | ארכיון ( צילום: Oren Ben Hakoon/Flash90 )

"ניגודי עניינים ב-360 מעלות"

פוקס לא הסתפק בביקורת על התנהלות היועמ"שית, אלא גם האשים אותה בניגודי עניינים חמורים. "מה שיותר מטריד, שרוממות שלטון החוק בגרונו של הייעוץ המשפטי לממשלה ובה בעת הוא נתפס בניגודי עניינים ב-360 מעלות על ימין ועל שמאל", כתב.

ההתקפה מגיעה על רקע הדיון הסוער שהתקיים בבג"ץ בנושא אכיפת חוק הגיוס, שבו נשמעו דרישות קיצוניות מצד העותרים להטיל סנקציות על שרי הממשלה ואף למעצרם. כזכור, מזכיר הממשלה כבר תקף בעבר את היועמ"שית בטענה שהיא מטעה את בית המשפט בנושא הסנקציות נגד חרדים.

הדיון הבוקר בבג"ץ ( צילום: הרשות השופטת )

"לא שומר סף, אפילו לא על סף שמירה"

בסיום מכתבו, הגדיר פוקס את המצב בביטוי חריף במיוחד: "הייעוץ המשפטי לממשלה הפך עצמו לרשות רביעית שחותרת בעקביות תחת יסודות הדמוקרטיה הישראלית, מאיינת מכל תוכן את עקרון הפרדת הרשויות ומובילה את המדינה לכאוס משילותי. לא שומר סף, אפילו לא על סף שמירה".

פוקס הביע תקווה כי החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה "יסיים את עידן הגולם שקם על יוצרו, יחזיר את החיים הדמוקרטיים במדינה למסלולם ואת אמון הציבור במערכת אכיפת החוק. ויפה שעה אחת קודם".

היועמ"שית גלי בהרב מיארה ( צילום: Oren Ben Hakoon/Flash90 )

יצוין כי המתקפה של פוקס מגיעה בעיצומה של מערכה פוליטית סוערת סביב תפקיד היועמ"שית, כאשר הקואליציה מקדמת חקיקה לפיצול סמכויותיה. כפי שדיווחנו בעבר, הקרב על פיצול הסמכויות הפך לאחד הנושאים המרכזיים במערכה הפוליטית, כאשר מעורבים בו גם דילים עם המפלגות החרדיות בנושא חוק הגיוס.