יאיר גולן נשאל את איזה קטע ירצה למחוק מהאנטרנט; זה מה שהשיב

יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן נשאל היום בישיבת הסיעה אם יש קטע כלשהו שירצה למחוק מרשת האינטרנט. זאת אחרי שלאחרונה נשאל בנט שאלה דומה. זה מה שהיה לגולן להשיב, בחיוך

במהלך ישיבת הסיעה היום (שני) נשאל יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן אם יש קטע ארכיון שלו שהיה מעדיף כי ימחק מהאינטרנט. זאת לאחר שראש הממשלה לשעבר נשאל שאלה דומה לאחרונה.

את השאלה הפנה לגולן הכתב הפוליטי של אתר 'וואלה' יהודה שלזינגר. גולן חייך והשיב: "תודה רבה, לא. שום דבר, חס וחלילה. אני עומד למבחן הציבור בלי מחיקות בלי הסתרות בלי קומבינות ובלי תרגילים. יש אנשים שהם ממש דבקים באמת".

כשבנט נשאל את השאלה הזו הייתה לו תשובה שונה. בנט נשאל בבמסגרת ראיון פודקאסט שקיים לאחרונה ערן סויסה, "מה היית רוצה שימחקו מהאינטרנט ורודף אותך?"

בתשובתו, הודה בנט כי ישנם תכנים רבים מהעבר הפוליטי שלו שנותרו מתועדים ברשת ומהווים עבורו נקודת רגישות, כשהוא מצביע באופן ספציפי על אחת ההבטחות המפורסמות ביותר שלו שזכתה לתהודה נרחבת.

בנט צחק, ואז אמר: "מלא דברים, כל מיני הצהרות, הבטחות מהעבר. כן, הסיפור המפורסם בערוץ 20 שמה. הוא… הוא לא עשה איתי חסד".

סויסה ביקש מבנט להזכיר לצופים באילו דברים מדובר, וראש הממשלה לשעבר פירט את תוכן ההצהרה שהופרה, כדבריו: "שאמרתי שאני לא אכנס לממשלה עם מנסור עבאס, ובאמת התכוונתי לזה".

ההבטחה המדוברת, שניתנה בראיון מתוקשר באולפן ערוץ 20 דאז, הפכה לאורך השנים לאחד ממוקדי הביקורת המרכזיים נגד בנט, כאשר מתנגדיו חזרו והשתמשו בתיעוד כהוכחה לחוסר עקביות פוליטית.

