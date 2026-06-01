השר עמיחי אליהו ( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

אירוע חריג ביותר התרחש היום (שני) כאשר השופט יחיאל כשר מבית המשפט העליון חשף באופן פומבי פנייה ישירה של שר המורשת עמיחי אליהו אליו באמצעות אפליקציית הוואטסאפ. הפנייה נעשתה בניסיון להשפיע על החלטה שיפוטית בעניין מינוי בכיר בשירות הציבורי - צעד הנחשב לחריג ביותר ולגובל בהתערבות בוטה בהפרדת הרשויות.

על פי המסמך שחשף השופט כשר, השר אליהו שלח את ההודעה בעודו שוהה בחו"ל, מיד לאחר שהבחין כי הוגשה עתירה לעיכוב המינוי של אסתר שרייבר לתפקיד מנכ"לית רשות העתיקות. פנייה ישירה מסוג זה של חבר הרשות המבצעת לשופט יושב בדין מהווה אירוע נדיר במיוחד במערכת המשפט הישראלית. "לא נשען על פרסומים בחוץ" בפנייתו הבלתי אמצעית לשופט, הציג השר אליהו קו הגנה תקיף על המועמדת שלו וקבל על עצם פתיחת ההליך המשפטי. "בריא לי שכבודו לא נשען על פרסומים בחוץ לגבי כשרותה של המועמדת", כתב השר לשופט כשר. "לא היינו מביאים לתפקיד מישהי שאינה עומדת בסטנדרטים. הלא לשם כך יש את ועדת דותן שאמונה לבחון את המינוי שלנו". בקואליציה מגיבים לדרעי: השרים בן גביר ולוין ומזכיר הממשלה התייצבו לימינו יוני גבאי | 31.05.26 השר המשיך ותקף את מגישי העתירה, כשהוא טוען שנעשה עוול אישי למועמדת: "דומה שמאן דהוא בחר לשפוך את דמה, מבלי להכיר את הפרטים. לדידי אשמח מאוד שהפרטים יבדקו ויתבררו על מנת לתקן את העוול שנעשה לה".

נדרשת זיקה מהותית, השופט יחיאל כשר ( צילום: Photo by Olivier Fitoussi/Flash90 )

בקשה חריגה לסייע בזכויות הממשלה

"עצירת ההליך המינוי כרגע משמעותו פגיעה ביכולת שלנו לתקן ולו במעט את התאגידים הממשלתיים כפי שהחוק מטיל עלינו", כתב השר כשר וחתם את הודעתו הדרמטית בבקשה חריגה במיוחד: "על כן מכיוון שהמערכת בעצמה העמידה ועדה המבקרת את ההליך שלנו. אבקש מכבודו לסייע לזכויותינו ולחובתנו לממש את המדיניות לשמה נבחרנו".

השופט יחיאל כשר סירב לעבור לסדר היום על הפנייה הפרטית למכשירו, ומיהר לתעד את המקרה ולשלב אותו כחלק בלתי נפרד מהחלטתו השיפוטית הרשמית, תוך שהוא מוקיע את ההתנהלות. צעד זה של השופט נועד להבהיר כי פניות כאלה אינן מקובלות ואינן יכולות להישאר מאחורי הקלעים.

( צילום: Arie Leib Abrams/Flash90 )

הקשר הרחב יותר

יצוין כי השר אליהו משמש כממלא מקום שר המשפטים בכל הנוגע להליכי מינויים מסוימים, לאחר שנוצר ניגוד עניינים עבור שר המשפטים יריב לוין. בשבועות האחרונים עסק השר אליהו גם בהעברת חוות דעתו בעניין בקשת החנינה לראש הממשלה בנימין נתניהו.

האירוע מעלה שאלות רציניות בנוגע לגבולות הראויים בין הרשות המבצעת לרשות השופטת, ומדגיש את החשיבות של שמירה על עצמאות בית המשפט מפני ניסיונות השפעה פוליטיים. עדכונים נוספים בהמשך.