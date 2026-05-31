במסגרת ראיון פודקאסט שקיים לאחרונה ערן סויסה, נשאל ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, המוביל את רשימת 'ביחד' בבחירות הקרובות, "מה היית רוצה שימחקו מהאינטרנט ורודף אותך?"

בתשובתו, הודה בנט כי ישנם תכנים רבים מהעבר הפוליטי שלו שנותרו מתועדים ברשת ומהווים עבורו נקודת רגישות, כשהוא מצביע באופן ספציפי על אחת ההבטחות המפורסמות ביותר שלו שזכתה לתהודה נרחבת.

בנט צחק, ואז אמר: "מלא דברים, כל מיני הצהרות, הבטחות מהעבר. כן, הסיפור המפורסם בערוץ 20 שמה. הוא… הוא לא עשה איתי חסד".

סויסה ביקש מבנט להזכיר לצופים באילו דברים מדובר, וראש הממשלה לשעבר פירט את תוכן ההצהרה שהופרה, כדבריו: "שאמרתי שאני לא אכנס לממשלה עם מנסור עבאס, ובאמת התכוונתי לזה".

ההבטחה המדוברת, שניתנה בראיון מתוקשר באולפן ערוץ 20 דאז, הפכה לאורך השנים לאחד ממוקדי הביקורת המרכזיים נגד בנט, כאשר מתנגדיו חזרו והשתמשו בתיעוד כהוכחה לחוסר עקביות פוליטית.