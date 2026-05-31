כיכר השבת
"באמת התכוונתי"

בנט חשף: זה הסרטון שהייתי רוצה למחוק מהאיטנרנט, "לא עושה איתי חסד"

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט הודה בראיון פודקאסט כי ישנם דברים שהיה שמח למחוק מהרשת, ומצביע על ההבטחה המפורסמת שלא לשבת עם מנסור עבאס ככזו שלא עשתה עמו חסד: "באמת התכוונתי לזה" (אנשים)

בנט (צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

במסגרת ראיון פודקאסט שקיים לאחרונה ערן סויסה, נשאל ראש הממשלה לשעבר , המוביל את רשימת 'ביחד' בבחירות הקרובות, "מה היית רוצה שימחקו מהאינטרנט ורודף אותך?"

בתשובתו, הודה בנט כי ישנם תכנים רבים מהעבר הפוליטי שלו שנותרו מתועדים ברשת ומהווים עבורו נקודת רגישות, כשהוא מצביע באופן ספציפי על אחת ההבטחות המפורסמות ביותר שלו שזכתה לתהודה נרחבת.

בנט צחק, ואז אמר: "מלא דברים, כל מיני הצהרות, הבטחות מהעבר. כן, הסיפור המפורסם בערוץ 20 שמה. הוא… הוא לא עשה איתי חסד".

סויסה ביקש מבנט להזכיר לצופים באילו דברים מדובר, וראש הממשלה לשעבר פירט את תוכן ההצהרה שהופרה, כדבריו: "שאמרתי שאני לא אכנס לממשלה עם מנסור עבאס, ובאמת התכוונתי לזה".

ההבטחה המדוברת, שניתנה בראיון מתוקשר באולפן ערוץ 20 דאז, הפכה לאורך השנים לאחד ממוקדי הביקורת המרכזיים נגד בנט, כאשר מתנגדיו חזרו והשתמשו בתיעוד כהוכחה לחוסר עקביות פוליטית.

נפתלי בנטערוץ 20בחירות 2026

כסיל
חחח

