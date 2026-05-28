כיכר השבת
בחירות על הפרק

סקר חדש: בנט ממשיך לרדת - וכך גוש השינוי יקבל 62 מנדטים בלי ערבים

סקר המנדטים של "ישראל היום" ו"קנטאר": הליכוד נותר יציב, בנט ולפיד נחלשים ל-22 מנדטים, וגדי איזנקוט מתחזק ל-17. בצלאל סמוטריץ' מתאושש ועובר את אחוז החסימה. בגוש השינוי בוחנים חיבור בין הנדל לטרופר בתקווה להגיע ל-61 מנדטים ללא המפלגות הערביות (פוליטי)

סקר מנדטים חדש של מכון "קנטאר" עבור "ישראל היום" שפורסם הערב (חמישי) מציג תמונת מצב פוליטית, המצביעה על תזוזות בתוך הגושים לקראת הבחירות.

הנתונים מעלים כי מפלגת השלטון "הליכוד" שומרת על הובלה ומקבלת 25 מנדטים, מפלגת "ביחד" בראשות סופגת ירידה בהשוואה לסקר הקודם של המכון וניצבת כעת על 22 מנדטים - בעוד בסקר הקודם של הערוץ קיבלה 24 מנדטים.

במקביל, גדי איזנקוט רשם בסקר הנוכחי עלייה ל-17 מנדטים - עלייה של מנדט אחד לעומת הסקר הקודם שבו קיבל 16 מנדטים. מפלגת הדמוקרטים לפי הסקר יורדת גם היא במנדט אחד מעשרה בקודם לתשעה בנוכחי. מפלגת ישראל ביתנו בראשות ליברמן מקבלת 9 מנדטים עלייה של מנדט מהסקר הקודם.

בצד הימני של המפה, מתרחשת תפנית מעניינת עם התאוששותה של מפלגת הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ', שעוברת לראשונה מזה זמן רב בסקרי המכון את אחוז החסימה ומקבלת ארבעה מנדטים. ההישג בא על חשבונה של "עוצמה יהודית" בראשות איתמר בן גביר, שיורדת ל-8 מנדטים - מתשעה בסקר הקודם.

המפלגות החרדיות נותרות לפי הסקר ללא שינוי, כאשר ש"ס גורפת תשעה מנדטים ויהדות התורה שבעה מנדטים.

בתמונת הגושים - גוש נתניהו מקבל 53 מנדטים, גוש האופוזיציה 57 מנדטים, והמפלגות הערביות 10 מנדטים.

עוד דווח בישראל היום, בדיווח של שירית אביטן כהן, כי בגוש השינוי מדברים על מהלך של איחוד אפשרי בין יועז הנדל לחילי טרופר. על פי הערכות, חיבור כזה עשוי למשוך קולות מהימין הרך ומהמפלגות הדתיות - ולהביא ל-61 מנדטים ממפלגות ציוניות המתנגדות לנתניהו.

לפי הסקר, אם יהיה חיבור של מפלגה שכזו, היא תקבל שישה מנדטים ותביא לאופוזיציה ללא המפלגות הערביות 62 מנדטים - מספיק להקמת ממשלה. גוש נתניהו לפי הסקר יקבל במקרה כזה 48 מנדטים, ואילו המפלגות הערביות 10 מנדטים.

נפתלי בנטסקרגדי איזנקוטגוש השינויביחדבחירות 2026

פשוט הזיה שמישהו בכל למצביע לנוכל השקרן המוכח הזה, שבנוסף לכך שהוא שקרן גם אין לו שום אידיאולוגיה. רק נושב עם הרוח. אמור להיות לו 0 מנדטים מראש, ומ0 מנדטים אי אפשר לרדת.
