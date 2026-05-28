סקר מנדטים חדש של מכון "קנטאר" עבור "ישראל היום" שפורסם הערב (חמישי) מציג תמונת מצב פוליטית, המצביעה על תזוזות בתוך הגושים לקראת הבחירות.

הנתונים מעלים כי מפלגת השלטון "הליכוד" שומרת על הובלה ומקבלת 25 מנדטים, מפלגת "ביחד" בראשות נפתלי בנט סופגת ירידה בהשוואה לסקר הקודם של המכון וניצבת כעת על 22 מנדטים - בעוד בסקר הקודם של הערוץ קיבלה 24 מנדטים.

במקביל, גדי איזנקוט רשם בסקר הנוכחי עלייה ל-17 מנדטים - עלייה של מנדט אחד לעומת הסקר הקודם שבו קיבל 16 מנדטים. מפלגת הדמוקרטים לפי הסקר יורדת גם היא במנדט אחד מעשרה בקודם לתשעה בנוכחי. מפלגת ישראל ביתנו בראשות ליברמן מקבלת 9 מנדטים עלייה של מנדט מהסקר הקודם.

בצד הימני של המפה, מתרחשת תפנית מעניינת עם התאוששותה של מפלגת הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ', שעוברת לראשונה מזה זמן רב בסקרי המכון את אחוז החסימה ומקבלת ארבעה מנדטים. ההישג בא על חשבונה של "עוצמה יהודית" בראשות איתמר בן גביר, שיורדת ל-8 מנדטים - מתשעה בסקר הקודם.

המפלגות החרדיות נותרות לפי הסקר ללא שינוי, כאשר ש"ס גורפת תשעה מנדטים ויהדות התורה שבעה מנדטים.

בתמונת הגושים - גוש נתניהו מקבל 53 מנדטים, גוש האופוזיציה 57 מנדטים, והמפלגות הערביות 10 מנדטים.

עוד דווח בישראל היום, בדיווח של שירית אביטן כהן, כי בגוש השינוי מדברים על מהלך של איחוד אפשרי בין יועז הנדל לחילי טרופר. על פי הערכות, חיבור כזה עשוי למשוך קולות מהימין הרך ומהמפלגות הדתיות - ולהביא ל-61 מנדטים ממפלגות ציוניות המתנגדות לנתניהו.

לפי הסקר, אם יהיה חיבור של מפלגה שכזו, היא תקבל שישה מנדטים ותביא לאופוזיציה ללא המפלגות הערביות 62 מנדטים - מספיק להקמת ממשלה. גוש נתניהו לפי הסקר יקבל במקרה כזה 48 מנדטים, ואילו המפלגות הערביות 10 מנדטים.