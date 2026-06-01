כיכר השבת
מקבלת את הגזירה

היועמ"שית מגיבה להפסד בבג"ץ: "מכבדים את הפסיקה, נסייע לגופמן"

לאחר ששופטי העליון דחו את עמדתה ואישרו את המינוי לראשות המוסד, מבהירה בהרב-מיארה כי התנגדותה התבססה על "אמת מקצועית ותשתית עובדתית". למרות העימות החריף והמתקפות מצד הקואליציה, בייעוץ המשפטי מנמיכים להבות: "נסייע לאלוף גופמן ככל הנדרש, מאחלים לו הצלחה רבה (משפט)

היועמ"שית גלי בהרב מיארה (צילום: Oren Ben Hakoon/Flash90)

בעקבות פסק הדין הדרמטי של בית המשפט העליון וגל המתקפות החריף מצד בכירי הקואליציה, פרסמה הערב דוברת הייעוץ המשפטי לממשלה, אפרת אורן, הודעה רשמית ומפויסת מטעם היועמ"שית, גלי בהרב-מיארה.

בהודעה ביקשו במשרד המשפטים להדוף את ההאשמות על שיקולים זרים, והבהירו כי העמדה העיקשת שהוצגה בבג"ץ נבעה אך ורק משיקולים ענייניים: "הייעוץ המשפטי לממשלה בחן את קביעתו של הנשיא בדימ' גרוניס בעניין המינוי ואת הראיות בתיק באופן מקצועי, וגיבש עמדה שמשקפת את האמת המקצועית שלו על בסיס התשתית העובדתית".

"מכבדים את פסיקת בית המשפט"

לאחר שבסביבת הממשלה חגגו את המהלך כ"נוק-אאוט" משפטי, בייעוץ המשפטי ביקשו להנמיך את להבות העימות מול בג"ץ ומסרו כי "עמדתנו נדחתה על ידי בית המשפט, ולמותר לציין שאנו מכבדים את פסיקת בית המשפט".

לסיום, ובניגוד לטענות השרים על ניסיונות תקיעת מקלות בגלגלים, הבהירה היועמ"שית כי מערכת אכיפת החוק תתגייס למען הצלחת הארגון החשאי: "הייעוץ המשפטי לממשלה והיועצת המשפטית לממשלה באופן אישי יסייעו ככל הנדרש והניתן לאלוף גופמן בביצוע תפקידו החשוב כראש המוסד. היועצת המשפטית לממשלה והייעוץ המשפטי לממשלה כולו מאחלים לאלוף גופמן הצלחה רבה בתפקיד

בג"ץהיועמ"שיתרומן גופמן

