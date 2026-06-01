ראש בראש מול הממשלה: נשיא העליון יצחק עמית במתקפה חסרת תקדים

נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית, נשא היום (שני) נאום חריף ויוצא דופן בכנס לשכת עורכי הדין 2026, שבו תקף בחריפות את מה שהגדיר כ"נקודת שפל חסרת תקדים" בשיח הציבורי כלפי מערכת המשפט, והזהיר מפני "תהליך שקט של נירמול" שבו החברה מסתגלת לאובדן גבולות ולשחיקת האמת.

"ככל שחולף הזמן במלחמה הקשה הזו, נדמה שהשיח הציבורי השלים מעגל וחזר לנקודה שבה היה ערב פריצתה", פתח השופט עמית את נאומו, תוך שהוא מותח ביקורת על אנשי ציבור וגורמים שלטוניים המשתלחים בשופטים מכהנים בכינויי גנאי בוטים כמו "אויבי האומה", "שודדים ובריונים". עמית השווה את הנירמול ל"חומר מאלחש" המכשיר את הקרקע להכחשת פסקי דין ואף לאלימות.

"פייק הפרימטר" והפצת מידע כוזב

חלק מרכזי בנאומו של נשיא העליון הוקדש למה שהגדיר כמעבר של השיח הציבורי ממימד המציאות אל "מימד הפייק", אשר לדבריו מופץ במטרה מכוונת לשחוק את ערך האמת. עמית הדף שתי טענות מרכזיות המופצות נגד בית המשפט בתקופה האחרונה:

חלוקת הכותל: עמית הבהיר כי הכותרות לפיהן בג"ץ נתן החלטה על חלוקת הכותל המערבי וקביעת הסדרי תפילה הן כוזבות, וכי האמת היא שההחלטה המדוברת עסקה דווקא באכיפת עמדתה של הממשלה עצמה.

ההתערבות בביטחון הרצועה ("פייק הפרימטר"): הנשיא דחה בתוקף את הטענות החוזרות כאילו בית המשפט התערב במדיניות ההגנה של צה"ל במרחב הצמוד לגדר בעזה. "מדובר במיחזור של פייק ישן על עתירות שנדונו עוד בשנת 2018", הדגיש, וטבע את המונח: "פייק הפרימטר".

ביקורת חריפה על שר המשפטים: "בחר להחזיק את המקל משני קצותיו"

השופט עמית התייחס לראשונה באופן ישיר וישיר לטענות המופצות נגדו, לפיהן "בחר את עצמו" לתפקיד נשיא בית המשפט העליון, וכינה זאת "פייק שנפוץ בימינו כלחמניות אחרי הפסח".

"האמת היא פשוטה: בחירתי לתפקיד הנשיא נעשתה בהחלטה של הוועדה לבחירת שופטים אשר התקבלה על פי סמכותה. כמובן שבהצבעה זו לא השתתפתי בעצמי", הבהיר עמית ושלח חץ ישיר לעברו של שר המשפטים: "חרף הפייק שמופץ, כינוס הוועדה נעשה בידיעתו ועל דעתו של יו"ר הוועדה, שר המשפטים. השר בחר להחזיק את המקל משני קצותיו: לא להגיע לישיבה עצמו, ואחר כך להכחיש כל נגיעה בבחירת נשיא בית המשפט העליון".

הנשיא יצא להגנתו של חברו להרכב, המשנה לנשיא השופט נעם סולברג, וגינה את ההשתלחויות האישיות והבוטות נגדו עקב מילוי תפקידו כיו"ר ועדת הבחירות המרכזית.

"לא נירא ולא ניחת מפני איש"

בסיום דבריו שלח השופט עמית מסר תקיף והצהיר כי הרשות השופטת לא תירתע מהמתקפות הפוליטיות והציבוריות נגדה: "הפייק והמתקפות לא ירתיעו את הרשות השופטת. לא נירא ולא ניחת ולא נגור מפני איש. אנו נוסיף לעמוד על משמר שלטון החוק וערכי מדינת ישראל היהודית והדמוקרטית. אנו נוסיף למלא את שליחותנו בשירות הציבור, ללא מורא וללא משוא פנים".

עמית חתם את נאומו בקריאה לציבור ולמערכת המשפט להציב חומה ברורה בין עובדה לבדיה, לוודא "שלשקר יהיה מחיר – מחיר משפטי, חברתי וציבורי", ולבלום את המדרון החלקלק של הנירמול תוך ציטוט הפסוק: "אמת מארץ תצמח".