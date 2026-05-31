בג"ץ דן בעתירות נגד החלטת הממשלה להחרים את עיתון "הארץ"

בית המשפט העליון דן היום (ראשון) בעתירות שהוגשו נגד החלטת הממשלה להפסיק את הפרסומים הממשלתיים ולבטל את המינויים הממשלתיים לעיתון "הארץ". הדיון מעורר העניין הציבורי מגיע בהמשך לדרמה המשפטית, כאשר בג"ץ הוציא צו על תנאי בעתירות נגד החרמת העיתון על ידי הממשלה.

את הדיון בעתירות מנהל הרכב מורחב של שלושה שופטים: השופטת דפנה ברק-ארז, השופט חאלד כבוב והשופטת רות רונן. במרכז העתירות עומדת הדרישה לבטל את החלטת הממשלה להחרים את העיתון, החלטה שכללה את עצירת כלל הפרסומים הרשמיים והפסקת רכישת המינויים עבור גופים ממשלתיים.

העותרים טוענים כי מדובר בפגיעה קשה בחופש העיתונות, בחופש הביטוי ובכללי המינהל התקין, בעוד שנציגי הממשלה צפויים להציג את קו ההגנה המצדיק את הצעד הממשלתי. המשך העדכונים מהדיון יובאו כאן בהמשך.

במהלך הדיון, העירו השופטים מספר פעמים לחברת הכנסת טלי גוטליב לאחר שזו זרקה הערות אגביות באולם. לאחר שההערות החוזרות ונשנות לא הועילו וחברת הכנסת המשיכה בדבריה, החליט הרכב השופטים להוציא אותה מהאולם והדיון נמשך בלעדיה.