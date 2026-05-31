כיכר השבת
שידור חי

בג"ץ דן בעתירות נגד החלטת הממשלה להחרים את עיתון "הארץ"

בג"ץ  דן בעתירות נגד הפסקת הפרסום הממשלתי וביטול המינויים הממשלתיים לעיתון "הארץ". הדיון מתקיים לאחר שבג"ץ כבר הוציא קודם לכן צו על תנאי נגד צעדי הממשלה, וכעת יוכרע גורלה של החלטת ההחרמה השנויה במחלוקת (משפט)

דפנה ברק ארז (צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

בית המשפט העליון דן היום (ראשון) בעתירות שהוגשו נגד החלטת הממשלה להפסיק את הפרסומים הממשלתיים ולבטל את המינויים הממשלתיים לעיתון "הארץ". הדיון מעורר העניין הציבורי מגיע בהמשך לדרמה המשפטית, כאשר בג"ץ הוציא צו על תנאי בעתירות נגד החרמת העיתון על ידי הממשלה.

את הדיון בעתירות מנהל הרכב מורחב של שלושה שופטים: השופטת דפנה ברק-ארז, השופט חאלד כבוב והשופטת רות רונן.

במרכז העתירות עומדת הדרישה לבטל את החלטת הממשלה להחרים את העיתון, החלטה שכללה את עצירת כלל הפרסומים הרשמיים והפסקת רכישת המינויים עבור גופים ממשלתיים.

העותרים טוענים כי מדובר בפגיעה קשה בחופש העיתונות, בחופש הביטוי ובכללי המינהל התקין, בעוד שנציגי הממשלה צפויים להציג את קו ההגנה המצדיק את הצעד הממשלתי. המשך העדכונים מהדיון יובאו כאן בהמשך.

במהלך הדיון, העירו השופטים מספר פעמים לחברת הכנסת טלי גוטליב לאחר שזו זרקה הערות אגביות באולם. לאחר שההערות החוזרות ונשנות לא הועילו וחברת הכנסת המשיכה בדבריה, החליט הרכב השופטים להוציא אותה מהאולם והדיון נמשך בלעדיה.

בג"ץהארץ

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד במשפט :

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר