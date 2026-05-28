הישג ל'כיכר השבת': המשטרה חוקרת מחדש את עוקץ העסקים החרדים

תיעוד העוקץ - צילום: באדיבות המצלם תיעוד העוקץ | צילום: צילום: באדיבות המצלם 10 10 0:00 / 0:31

חוליית נוכלים מתוחכמת פועלת בשבועות האחרונים בשיטה קבועה, מהירה ונועזת במיוחד, ומצליחה לשדוד ציוד מקצועי בשווי עשרות אלפי שקלים מתחת לאפם של המפעילים.

השיטה, שמסתמכת על לחץ של זמן ושימוש בשליחים תמימים, הכתה רק לאחרונה בשתי חברות הגברה שונות באותן השעות ממש – אך למרבה התדהמה, למרות ראיות זהב שהוגשו לחוקרי משטרת ישראל, התיק נסגר במהירות הבזק ותוך יממה בלבד. האירוע המקומם האחרון התרחש ביום חמישי, 7 במאי 2026, סביב השעה 14:30 בצהריים. אל בעל חברת הגברה מוכרת הגיעה שיחת טלפון דחופה ובהולה. על הקו היה אדם שביקש לשכור בדחיפות עליונה ציוד הגברה מקצועי עבור אירוע חירום בירושלים. הצדדים סיכמו במהירות על עלות השכרה של 600 שקלים, כשההתחייבות הייתה חד-משמעית: הציוד יוחזר למחסנים בחצות של אותו הלילה. סימן האזהרה הראשון, אליו בעלי עסקים חייבים לשים לב, הגיע בשלב המשלוח. הורידה את תמונות אסתי שנעדרת כבר שבועיים: "תפסיקו לחפש אותה" דניאל הרץ | 19:42 ראו אתכם: המשטרה מפרסמת תמונות נהגים שנתפסו עם טלפון ביד קובי רוזן | 18:20 כאשר בעל העסק הציע להגיע בעצמו לירושלים כדי לפרוק ולהתקין את המערכות, המזמין סירב בתוקף וטען כי שלח נהג שליחויות מטעמו כדי לחסוך זמן. הנהג הגיע, העמיס ציוד הגברה מקצועי ויקר ערך בשווי מוערך של כ-15,000 שקלים – ונעלם. החל מחצות, כפי שקורה בכל מעשה עוקץ מתוכנן, הטלפונים של המזמין ושל הנהג נותקו, הציוד לא הוחזר, ובעל העסק הבין שנפל קורבן למעשה נוכלות מתוחכם. יוזכר כי משטרת ישראל מיהרה לסגור את תיק התלונה שנפתח, אך הקורבן סירב להרים ידיים ויצא לחקירה עצמאית שחשפה ממצאים מדהימים ומפלילים: נהג השליחויות המקורקע אותר ומסר מיד כי הוא בכלל הונחה להוביל את הציוד לבני ברק – ולא לירושלים כפי שנטען. במקביל, התברר כי חברת הגברה נוספת נעקצה בדיוק באותה השיטה ובאותן השעות ממש על ידי אותה הרשת. בצילומי אבטחה שנאספו, זוהה רכב שכור שבאמצעותו הובל הציוד הגנוב לבני ברק, ומשם ליעד נוסף בעיר חדרה. נהגי הרכב השכור, שאותרו אף הם, מסרו גרסאות סותרות ומפוקפקות לגבי נתיב הנסיעה ויעד פריקת הציוד, ובהמשך ניתקו קשר. אם לא די בכך, בידי הבעלים נמצאות הקלטות שיחה ברורות הקושרות ישירות את אחד המעורבים המרכזיים לביצוע ההזמנה הפיקטיבית וההונאה.

10 10 0:00 / 0:36

פנייה עיתונאית נחושה של מערכת "כיכר השבת"

בעקבות פנייה עיתונאית שלנו, שדרשה תשובות מהמשטרה על האופן שבו נסגר התיק ללא חקירה מעמיקה, הגיעה התגובה המשמעותית הבאה:

ממשטרת ישראל נמסר:"מבדיקה ראשונית של נסיבות המקרה בסמוך למועד הגשת התלונה, עלה רושם כי מדובר בסכסוך בעל אופי עסקי-אזרחי, ועל כן התיק נסגר. יחד עם זאת, בעקבות בחינה מחודשת ועיון נוסף בפרטי המקרה על ידי היחידה החוקרת, הוחלט על פתיחתו של התיק מחדש במטרה להגיע לחקר האמת".

עבור בעלי העסקים שנפלו קורבן לנוכלות, מדובר ברוח גבית ובהישג של ממש. הפרסום מוכיח שוב כי כאשר העיתונות שואלת את השאלות הקשות, המערכת נדרשת לתת דין וחשבון. כעת, נותר לראות האם פתיחת התיק תוביל למעצר הנוכלים ולהשבת כספי הקורבנות, או שמא מדובר במס שפתיים בלבד. ב"כיכר השבת" נמשיך לעקוב מקרוב אחר התפתחות החקירה ולוודא שהצדק ייעשה.

במקביל, בימים אלו מתגבשת תביעה אזרחית חריפה נגד שני המעורבים המרכזיים בנסיעה ובביצוע ההונאה, על סך 30,000 שקלים בגין שווי הציוד, אובדן ימי עבודה ממושכים והוצאות נלוות.

לסיכום: בעלי העסקים נקראים לגלות ערנות מירבית: אל תספקו ציוד ללא זיהוי מלא של המזמין, ואל תסתמכו על שליחים אנונימיים באירועים דחופים.