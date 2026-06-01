בהרב-מיארה שוב נגד הממשלה: "מאפשרת ומעודדת השתמטות המונית"

היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, נשאה היום (שני) נאום חסר תקדים בחריפותו בכנס לשכת עורכי הדין באילת, שבו סימנה קו אדום בוהק מול מהלכי הממשלה. בהרב-מיארה האשימה את דרג המדיני בניסיון מואץ לפרק את מערכת המשפט ואכיפת החוק, והזהירה מפני אובדן שליטה מוחלט.

"אם בעבר התייחסנו לכך שדמוקרטיות נופלות בצעדים קטנים, בשל הקרבה לתום הקדנציה של הכנסת הנוכחית נפתח מרוץ לחיסול המוסדות הדמוקרטיים", הטיחה היועמש"ית. היא התייחסה ישירות ליוזמות החקיקה שעל הפרק והבהירה: "עם העברת חוק הפיצול וחוק מח"ש, מערכת אכיפת החוק במדינת ישראל תשנה לגמרי את אופייה".

אזהרה מפני אנרכיה: "קל להצית את האש, קשה לשלוט בלהבות"

חלק מרכזי בנאומה של בהרב-מיארה הוקדש לסירוב הממשלה לציית להחלטות שיפוטיות, דבר שלדבריה עלול להוביל לקריסה חברתית. "במצב שבו הממשלה קוראת שלא לציית לפסקי דין, לא ירחק היום שבו פסק דין של בית המשפט ייתפס בעיני הציבור כבלתי מחייב", התריעה.

היועצת המשפטית לממשלה תהתה בקול לגבי ההשלכות המסוכנות של המדיניות הזו על הציבור הרחב: "גלי ההשפעה של המתקפה על בית המשפט אינם צפויים. קל להצית את האש, קשה לשלוט בגובה הלהבות. יש מי שישאל – אם הממשלה אינה מצייתת להחלטות בית המשפט, מדוע יתר המוסדות והציבור מחויבים בכך?".

"ביד אחת הממשלה מגבירה את הנטל, וביד השנייה מאפשרת השתמטות"

בהרב-מיארה לא חסכה ביקורת גם בנושא הבוער של השוויון בנטל וגיוס בני הישיבות, והתייצבה לצד עמדת מערכת הביטחון. "החוק בישראל ברור – חובת הגיוס לצה״ל חלה על הכל", אמרה, "הנטל על המשרתים עצום. הרמטכ״ל זועק לחיילים ואי אפשר יותר להתעלם מכך. המדינה אינה יכולה להתעלם מהחוק המחייב גיוס של כולם ומהפגיעה בשוויון".

בהרב-מיארה הבהירה כי המערכת המשפטית תציב חומה מול התנהלות הממשלה בסוגיה זו: "לא ניתן לשתף פעולה, מבחינה משפטית, עם מצב שבו ביד אחת הממשלה מגבירה את הנטל על המשרתים; וביד השנייה הממשלה מאפשרת השתמטות המונית, ויש שיאמרו אף מעודדת אותה. התנערות הממשלה מהחלטות בית המשפט פוגעת בגיוס. האכיפה יכולה הייתה להיות הרבה יותר אפקטיבית. את המחיר משלם מי שמשרת ולא משתמט".