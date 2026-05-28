מתקפה מקצועית חסרת תקדים של משרד הפנים נגד ניסיונות מערכת המשפט להטיל סנקציות כלכליות על מי שלא הסדירו את מעמדם מול צה"ל דרך שלילת הנחות בארנונה. מנכ"ל משרד הפנים, ישראל אוזן, שיגר מכתב נוקב ליועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, ובו הבהיר כי המהלך אינו רלוונטי ככלי אכיפה.

פרץ התריע רשמית כי "תיקון התקנות כפי שהוצע, משנה ומהווה התערבות משמעותית ביחסי השלטון המרכזי-המקומי", וכי עולה חשש כבד שהדבר "יכניס לסחרור מיידי והכנסתם לגירעון של רשויות רבות".

"הפיכת מחלקות הגבייה לחוקרי סטטוס צבאי"

במסמך המקצועי המצורף למכתב, מזהירים גורמי המקצוע במשרד הפנים מפני כאוס תפעולי מוחלט ברשויות המקומיות, שייאלצו להפוך בעל כורכן לגוף רודף ומעניש נגד מי שמוגדרים כעריקים:"הציבור שאין חולק שאכן נמנה על מעוטי יכולת ונזקקים יידרש למסכת של הליכי אכיפה וגבייה אקטיביים (כמו עיקולים והוצאה לפועל). דבר זה יעורר התנגדות ציבורית עזה, ובמקביל יטיל עומס בירוקרטי ותפעולי חסר תקדים על מחלקות הגבייה שייאלצו לתפקד כ'חוקרי סטטוס צבאי'.

"המשאבים שישוקעו בניהול 'משפטים קטנים' והליכי גבייה יקרים יקזזו את רווחי הרשות, ולא ירחק היום שבו המשבר הכלכלי של אותו ציבור שתימנע ממנו ההנחה יחלחל ויהפוך למשבר פיננסי עמוק של הרשות המקומית עצמה".

במשרד הפנים מסבירים כי במבחן המעשה, הגזירה עלולה להפוך ל"אות מתה". החשש הגדול הוא שתושבים מעוטי יכולת, שיישללו מהם ההנחות, פשוט יפסיקו לשלם את הארנונה לחלוטין: "עשוי הדבר להפוך לאות מתה וגם התושבים שישלמו ארנונה במועד במטרה לקבל את ההנחה מארנונה יפסיקו את תשלום הארנונה ובכך... נסכן את יציבותה של הרשות המקומית בהעדר הכנסות מארנונה".

"המשאבים שהשלטון המרכזי מבקש לחסוך יחזרו כבומרנג"

מעבר לקריסה הכלכלית של קופות הערים, הדוח מציג תחזית חברתית קשה ביותר עבור האוכלוסיות החלשות ביותר, ומזהיר מפני דרדור המוני אל מתחת לקו העוני ופגיעה ישירה בילדים:"מעבר לפגיעה הפיננסית הישירה בקופת הרשות, שלילת ההנחות בארנונה תשית על השלטון המקומי עומס רווחתי אדיר ומיידי, אשר יתגלגל ישירות לפתחן של מחלקות לשירותים חברתיים בעיר. מדובר באוכלוסיות החלשות ביותר במדרג הסוציואקונומי, המסתמכות על הנחות אלו כעוגן קיומי בסיסי.

"שלילת רשת הביטחון הזו תגלגל אלפי משפחות בבת אחת אל מתחת לקו העוני, ותייצר מצוקת חובות כגון העמקת חובות, סכנת פינוי מנכסים ופגיעה בצרכים בסיסיים של קטינים וחסרי ישע".

במשרד הפנים מבהירים ליועמ"שית כי המדינה לא באמת תחסוך כסף באמצעות הצעד הזה, אלא רק תגלגל את העלויות בצורה קשה יותר אל מחלקות הרווחה העירוניות: "המשאבים הכלכליים שהשלטון המרכזי מבקש כביכול לחסוך או לתמרץ באמצעות שלילת ההנחה, יחזרו כבומרנג בדלת האחרונה של הרשות בדמות דרישה לתקציבי רווחה מוגדלים".

בסיום הדו"ח מועלה חשש כבד מפגיעה בלתי הפיכה באמון הציבור, שכן המהלך יסכל את תפקידן הבסיסי של הרשויות: "הפיכת הרשות המקומית לזרוע ענישה תפגע אנושות באמון העדין שבין התושב המוחלש לבין גורמי המקצוע והעובדים הסוציאליים, ובכך תסכל את יכולתו של השלטון המקומי למלא את תפקידו הסטטוטורי הבסיסי ביותר – שמירה על שלומם ורווחתם של תושביו".