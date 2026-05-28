יונתן אוריך ( צילום: Jonathan Shaul/Flash90 )

לאחר שהיועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, הודיעה היום (חמישי) על החלטתה להגיש כתב אישום נגד יונתן אוריך, יועצו לשעבר של ראש הממשלה בנימין נתניהו, הגיב אוריך בציוץ הומוריסטי ברשת X.

"קטע שהיועמ״שית היוצאת ויתרה לי על הוצאה להורג", כתב אוריך בתגובה ראשונה להחלטה. כעבור דקות ספורות, הוסיף ציוץ נוסף בהומאז' ברורה לפרשת שדה תימן: "אין ברירה, אני נוסע לחוף הצוק". כזכור, היועצת המשפטית לממשלה הודיעה על החלטתה להגיש כתב אישום נגד אוריך בפרשת הדלפת המסמכים לעיתון הגרמני 'בילד'. על פי ההודעה, כתב האישום יכלול שני מעשים של מסירת ידיעה סודית עם כוונה לפגוע בביטחון המדינה, וכן עבירה של השמדת ראיה. הפרקליטים: "החלטה שגויה ומנותקת מחומר הראיות" עורכי הדין עמית חדד ונועה מילשטיין, המייצגים את אוריך, מסרו תגובה חריפה להחלטה. "החלטת הפרקליטות להגיש כתב אישום נגד יונתן אוריך בתיק הבילד היא החלטה שגויה ומנותקת מחומר הראיות ששוללות את התזה של הפרקליטות ומרסקות את הטענות נגד אוריך מן היסוד", ציינו. הפרקליטים הדגישו כי השופט הנשיא מנחם מזרחי, שמכיר את כל חומרי החקירה בתיק, קבע שאין בדל ראייה לכך שאוריך היה מעורב בהדלפה. "במקום לסגור תיק שאין לו בסיס, כפי שהיה ראוי, הפרקליטות נאחזת בכוח בתיק מחורר ומיותר", הוסיפו.

"הייתי לבד כמו שלא הייתי מעולם"

התגובה ההומוריסטית של אוריך מגיעה לאחר תקופה קשה שעבר במהלך החקירה. כפי ששיתף בעבר, בימים הראשונים של החקירה הוא ישב לבדו בתא קטן ומלוכלך בכלא. "בשלוש בבוקר הכניסו אותי לתא קטן בכלא, תחת כיפת השמיים, אחרי קליטה מסודרת וחיפוש בעירום", תיאר.

"הייתי לבד כמו שלא הייתי מעולם. לא חשבתי שאראה עוד את המשפחה שלי, בטח לא את ראש הממשלה. החיים כאילו הסתיימו שם", הוסיף אוריך בשיתוף שפרסם לאחר שנפגש עם ראש הממשלה לראשונה אחרי שנה של הרחקה.

יצוין כי בשבועות האחרונים התגלעה מחלוקת משפטית בנוגע לתנאי ההרחקה של אוריך מראש הממשלה. השופט מזרחי קבע כי התנאים המגבילים פקעו בשל מחדל של המשטרה, אך בית המשפט האריך שוב את ההגבלות לאחר ששני הצדדים שוחחו.