גל הרדיפה המשפטית והכלכלית נגד לומדי התורה ובני הישיבות מסרב להירגע, וכעת מגיעה המערכה אל פתח ביתם של אלפי משפחות אנשי עמל התורה, בדמות איום ממשי על ההנחות בארנונה.

במכתב חריף ונוקב ששיגר המשנה ליועצת המשפטית לממשלה, עו"ד גיל לימון, אל מנכ"ל משרד הפנים ישראל אוזן – אשר ניסה לעמוד בפרץ ולמנוע את הפגיעה התקציבית הקשה במשפחות ברוכות הילדים במגזר החרדי – מבהיר לימון כי מערכת המשפט נחושה להשתמש בכל כלי אזרחי וכלכלי אפקטיבי כדי להצר את צעדיהם של מי שאינם מתגייסים.

"הנחה בארנונה אינה זכות קנויה"

במענה לטענות שהעלה מנכ"ל משרד הפנים נגד המהלך הדרקוני, הדגיש המשנה ליועמ"שית כי ההטבות הניתנות ברשויות המקומיות אינן חסינות, וכי הן ישמשו מעתה ככלי ענישה ישיר.

בדבריו כתב לימון: "בניגוד לטענת מנכ״ל משרד הפנים, שלילת הנחה בארנונה סומנה על ידי בית המשפט העליון ועל ידי גורמי המקצוע כצעד אפקטיבי למאבק בתופעת ההשתמטות ההמונית."

בכך למעשה מאשר לימון את החשש הגדול ביהדות החרדית, לפיו גורמי המשפט מסמנים באופן מודע ושיטתי את נכסי המלבוש הכלכליים הבסיסיים ביותר של המשפחה החרדית, במטרה לייצר לחץ קיומי על ראשי המשפחות והאברכים.

שוויון על חשבון לומדי התורה

בהמשך מכתבו, ביקש עו"ד לימון להצדיק את שלילת ההטבות הסוציאליות, תוך שהוא מציב את חובת השירות הצבאי מעל לכל שיקול של רווחה חברתית או תמיכה במשפחות נזקקות.

לימון הוסיף וכתב כי "הנחה בארנונה אינה זכות קנויה, ולעומת זאת השירות בצה״ל הוא חובה שבדין, צורך בטחוני חיוני, וההשתמטות פוגעת באופן קשה בשוויון."

הדברים הללו, המגיעים מצד אחד הבכירים ביותר בייעוץ המשפטי לממשלה, מסמנים רשמית כי מבחינת המערכת, ההנחות הסוציאליות שנועדו להקל על אלפי משפחות קשות יום, יהפכו מעתה לבני ערובה במאבק המשפטי על חוק הגיוס, ללא כל התחשבות במצב הכלכלי של עולם התורה.