היועמ"שית שוב נגד לומדי התורה | צעד נוסף בסנקציות: "שלילת הנחה בארנונה סומנה כצעד אפקטיבי"

היועמ"שית במתקפה חזיתית נגד מנכ"ל משרד הפנים שניסה לבלום את רוע גזירת הארנונה | במכתב חריף קובע גיל לימון כי ההנחות המוענקות למשפחות האברכים בארנונה אינן זכות קנויה אלא כלי לחץ, ומצהיר כי "ההטבה סומנה על ידי בג"ץ כצעד אפקטיבי למאבק בהשתמטות" (חדשות, משפט)

המשנה ליועצת המשפטית גיל לימון (צילום: יונתן זינדל/פלאש90)

גל הרדיפה המשפטית והכלכלית נגד לומדי התורה ובני הישיבות מסרב להירגע, וכעת מגיעה המערכה אל פתח ביתם של אלפי משפחות אנשי עמל התורה, בדמות איום ממשי על ההנחות בארנונה.

במכתב חריף ונוקב ששיגר המשנה ליועצת המשפטית לממשלה, עו"ד גיל לימון, אל מנכ"ל משרד הפנים ישראל אוזן – אשר ניסה לעמוד בפרץ ולמנוע את הפגיעה התקציבית הקשה במשפחות ברוכות הילדים במגזר החרדי – מבהיר לימון כי מערכת המשפט נחושה להשתמש בכל כלי אזרחי וכלכלי אפקטיבי כדי להצר את צעדיהם של מי שאינם מתגייסים.

"הנחה בארנונה אינה זכות קנויה"

במענה לטענות שהעלה מנכ"ל משרד הפנים נגד המהלך הדרקוני, הדגיש המשנה ליועמ"שית כי ההטבות הניתנות ברשויות המקומיות אינן חסינות, וכי הן ישמשו מעתה ככלי ענישה ישיר.

בדבריו כתב לימון: "בניגוד לטענת מנכ״ל משרד הפנים, שלילת הנחה בארנונה סומנה על ידי בית המשפט העליון ועל ידי גורמי המקצוע כצעד אפקטיבי למאבק בתופעת ההשתמטות ההמונית."

בכך למעשה מאשר לימון את החשש הגדול ביהדות החרדית, לפיו גורמי המשפט מסמנים באופן מודע ושיטתי את נכסי המלבוש הכלכליים הבסיסיים ביותר של המשפחה החרדית, במטרה לייצר לחץ קיומי על ראשי המשפחות והאברכים.

שוויון על חשבון לומדי התורה

בהמשך מכתבו, ביקש עו"ד לימון להצדיק את שלילת ההטבות הסוציאליות, תוך שהוא מציב את חובת השירות הצבאי מעל לכל שיקול של רווחה חברתית או תמיכה במשפחות נזקקות.

לימון הוסיף וכתב כי "הנחה בארנונה אינה זכות קנויה, ולעומת זאת השירות בצה״ל הוא חובה שבדין, צורך בטחוני חיוני, וההשתמטות פוגעת באופן קשה בשוויון."

הדברים הללו, המגיעים מצד אחד הבכירים ביותר בייעוץ המשפטי לממשלה, מסמנים רשמית כי מבחינת המערכת, ההנחות הסוציאליות שנועדו להקל על אלפי משפחות קשות יום, יהפכו מעתה לבני ערובה במאבק המשפטי על , ללא כל התחשבות במצב הכלכלי של עולם התורה.

חוק הגיוסתלמידי ישיבותסנקציותגיל לימוןהנחה בארנונהמעצר תלמידי ישיבה

14
אני רק שאלה. כמה חיילים משרתים שבוע כן שבוע לא? וגם בשבוע שכן משרתים זה עד הצהריים. מה שבעצם נקרא אבטלה סמויה.
אבי
צריך להעביר חוק מהיר על גיוס גם לערבים ואז נראה אותה מצד שני להם יש חברי כנסת שדואגים להם
שיבי
13
במקום להאשים פוליטיקאים, יש להפגין סימולטנית מול בתי השופטים, היועמ"שית ואנשי תקשורת מהשמאל שפוערים פה נגד חרדים , "להתהפך עליהם" ולאמץ שיטות מושגי ומיצגי השמאל ("דמוקרטיה", כרזות חטופים , ומיצג גמרות חסומות בסירטי משטרה אדומים בכיתוב 'אסור ללמוד תורה' , סיכות הזדהות). ולרתום מסורתיים ודתיים לזה.
עם ישראל חי
אז במקום להצביע לכנסת, נצביע לכל הרשימה שלך? מי שמבקש שנצביע לו, וטוען שהוא לא יכול לעזור לנו, לא ראוי לקול שלנו.
אבי
אין צורך להפגין, כן יש צורך באהבת חינם בין החרדים. אם יהיה מפלגה אחת שמיצגת את הדתיים אז אנחנו בדרך הנכונה. ולא כמה מפלגות מלשון פילוג, לשון דור הפלגה
יש מי שאומר
12
רבש"ע, הגיעה מים עד נפש!!
מה יהיה הסוף?!😓
11
היא יודעת שזה לא אפקטיבי אבל היא תגיד את זה.הכל טוב והכל לטובה חכו לתוצאות הבחירות השמאל יוכה בהלם
פיני
הימין אכזב בענק..שילכו
למה
10
אבל משפחה של מחבל כן זכאית למרות שלא משרתים ולמרות שעשו פיגועים כי מה אשמים הילדים
יהודי
9
רק בורא עולם יכלה את המנוולים עושקי הלחם והחלב מלומדי התורה שמגינים על כולנו... בקרוב ממש יושיע אותנו השם מהרשעים הללו !
יהודי של אמת
8
כל הנושא הזה של לעשות דברים ״בשם החוק״ הוא בלוף, כי חוקים ניתן לשנות ולבטל. כמו שהיה חוק טל. ״חוק צבא העם״ מלא חורים ובעיות והוא גורם לכאבי ראש עצומים בחברה הישראלית. כשם שהוא חוקק כך הוא צריך להשתנות
שלטון החוק
7
מנוולים.איפה המידתיות?אין מילים
יוחאי
6
תעיפו את היועמשית שחושבת שהיא ראש הממשלה. ומחליטה כל היום והחיחה מה לעשות עם החרדית. לא עונה בלילות כמו ש .ד. כל בץהזמן נגד החרדים. שתתעופף לחול. קנו לה כרטיס טיסה הלוך ללא חזור. ...
אין עוד מלבדו
5
תורידו הנחות בארנונה לכל הערבים שלא משרתים ולא עושים שירות לאומי . כמה צביעות יש לכם פשוט שינאה נגד לומדי התורה אין מילה אחרת !!!
יוסף

