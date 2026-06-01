רובינשטיין ופרוש בכנסת | ארכיון ( צילום: ערוץ כנסת )

במהלך חריג ודרמטי, שיגר היום (שני) יו"ר פורום הרשויות החרדיות ורה"ע ביתר עילית מאיר רובינשטיין מכתב חריף למפכ"ל המשטרה דני לוי, בו הודיע על כוונת הפורום להפסיק את שיתוף הפעולה המוניציפאלי עם משטרת ישראל - עד לכדי ביטול כל ההסכמים הקיימים. למכתב שותפים כמובן כלל ראשי הערים החרדיים.

המהלך הקיצוני מגיע על רקע המשך מעצרי בחורי הישיבות והאברכים בעוון לימוד תורה, כאשר שוטרים פועלים בהתאם להנחיה שניתנה על ידי היועצת המשפטית לממשלה ולפיה המשטרה תעביר את העריקים לידי המשטרה הצבאית. "המשטרה הפכה לאויב המגזר החרדי" במכתב שנשלח בעקבות מעצרם של לומדי תורה על ידי המשטרה, הן בעת הגשת תלונה בתחנת המשטרה והן במהלך נסיעה בדרכים חזרה מלימוד התורה בישיבה, כתבו ראשי הערים והמועצות המקומיות: "אנו פונים אליך, בצער רב ובכאב צורב, לגבי הצעדים בהם אנו נוקטים כעת, על מנת להבהיר את תמונת המצב בפניו הצבת אותנו". ח״כ פינדרוס לנשיא הרצוג: "שתיקתך בלתי מובנת, "מנע מלחמת אחים" ישי כהן | 14:41 "המצב הנוכחי שהמשטרה הפכה לאויב המגזר החרדי, ומבצעת צייד של תלמידי ישיבות ברחובות הערים ובכבישים, לא מאפשר לנו לצערי הרב את המשך שיתוף הפעולה המוניציפאלי עם המשטרה", הבהירו חברי הפורום.

( צילום: דוד מילר )

ביטול כל ההסכמים והפרויקטים המשותפים

הפורום הודיע כי בכוונתו "להודיע על הפסקת שיתוף הפעולה בין הרשויות למשטרת ישראל, עד לכדי ביטול כל ההסכמים הקיימים, כולל הקצאות מבנים עירוניים לתחנות משטרה, ביטול השיטור הקהילתי, ביטול והקפאה של כל שיתופי הפעולה הקיימים - כולל עיר ללא אלימות, רווחה, ופרוייקטים חשובים נוספים".

בנוסף, הודיעו ראשי הערים על "הודעה של הרבנים על איסור מוחלט של קשר בין המשטרה למנהיגי המגזר". עוד התריעו חברי הפורום: "חשוב לציין כי התוצאה של התנהלות המשטרה תביא גם לכך שלא יממשו את חובת הדיווח, בשל חוסר האימון מול המשטרה - מה שיביא לסכנת נפשות כפשוטו".

המכתב שנשלח

"האחריות על כתפי המפכ"ל"

"אנו מודעים להשלכות הקשות של החלטה כזו", כתבו ראשי הערים, "אבל אם המשטרה החליטה לשתף פעולה עם ההתנהגות חסרת אחריות של היועמ"שית, פקידה מופרעת שהחליטה ללבות אש איש ברעהו, להרוס את השלווה והסטטוס קוו עד היסוד, ולהוריד לטמיון עשרות שנות שיתוף פעולה ובנייה של ניהול אחראי משותף של משטרה וקהילה, אזי האחריות היא על כתפיך".

במכתב נכתב בחריפות: "החלטתך לעצור תלמידי ישיבות כורתת את בסיס הענף של שיתוף פעולה בסיסי ומינימלי עם המגזר כולו. בדרך הזו, הנכם מצליחים להוביל את כל הציבור החרדי כולו, מעל מיליון נפש, לדרך הקיצוניות".

חבר הכנסת משה גפני ( צילום: יונתן סינדל\פלאש90 )

פרסום המכתב לאחר שהמשטרה לא הגיבה

כפי שנמסר, בעקבות העובדה שמאז ההודעה אל המפכ"ל לא הודיעו רשמית במשטרה כי יפסיקו לעצור את לומדי התורה ולהעבירם אל המשטרה הצבאית, מה שמביא להחלטה יזומה של המשטרה להפסיק לקבל תלונות מהציבור החרדי, אין יותר צורך בהמשך שיתוף הפעולה עם המשטרה, ולכן המכתב מתפרסם פומבית.

רה"ע ביתר רובינשטיין הבהיר: "מדובר בצעד קשה, שאם ייצא לפועל – יהיה קשה מאוד להחזיר את הגלגל אחורנית ולהחזיר את אמון הציבור במשטרה. אנו קוראים למפכ"ל לחזור בו ולהפסיק את מעצרם של לומדי התורה, המגנים על עם ישראל ועל ארץ ישראל בתורתם. אחרת, נאלץ להתחיל לנקוט בצעדים אלו של ביטול כל שיתוף פעולה עם המשטרה, למרות המחיר הכבד".

הרב רמי ברכיהו ( צילום: כיכר השבת )

"לומדי התורה חשובים לנו יותר מכל"

"לומדי התורה חשובים לנו יותר מכל, ואם המשטרה מחליטה בהתנהלותה להיענות לתכתיבים של היועמ"שית הרודפת את לומדי התורה, מדובר בהחלטה שלהם להפסיק כל שיתוף פעולה עם הציבור החרדי", הדגיש רובינשטיין.

"מכיוון שכך, אין יותר צורך בקידום פרויקטים משותפים ובהקצאת שטחים עירוניים עבור המשטרה. כולי תקווה כי המפכ"ל יבין את משמעות המהלכים הללו, ויפסיק את מעצרי לומדי התורה", סיכם יו"ר פורום הרשויות החרדיות.

יצוין כי המהלך מגיע על רקע הוראתו של יו"ר דגל התורה ח"כ משה גפני לנציגי התנועה ברשויות המקומיות להפסיק שיתוף פעולה עם המשטרה, וכן על רקע גל מעצרים חסר תקדים של תלמידי ישיבות בימים האחרונים.