כיכר השבת
מעצר תלמידי הישיבות

"שתיקתך בלתי מובנת": פינדרוס לנשיא הרצוג על רדיפת בני הישיבות

ח"כ פינדרוס פנה במכתב חריף לנשיא הרצוג: "עשרות אלפי בני ישיבות תחת סכנת מעצר" • "קשה להבין את שתיקתך הרועמת לנוכח המשבר החמור" | המכתב המלא (חרדים)

1תגובות
(תמונה: צילום: חיים גולדברג/Flash90)

ח"כ יצחק פינדרוס (דגל התורה) פנה היום (שני) במכתב חריף לנשיא המדינה יצחק הרצוג, וקרא לו למנוע מלחמת אחים ולהפסיק את רדיפת לומדי התורה, בדומה להתערבותו לעצור את הרפורמה המשפטית.

"קשה להבין את שתיקתך הרועמת לנוכח המשבר החמור הפוקד כיום את מדינת ישראל ברדיפתה את בני הציבור החרדי", כתב פינדרוס במכתבו. "משבר שאליו נגררה המדינה בידי בית המשפט העליון והיועצת המשפטית לממשלה, עליהם הגנת בעוז".

ח"כ פינדרוס הדגיש במכתבו כי עשרות אלפי בני ישיבות עמלי תורה מוצאים את עצמם בימים אלו תחת סכנת מעצר, הליכים מנהליים וסנקציות כלכליות ייעודיות ששורטטו לפגיעה בהם ובילדיהם. "ציבור שלם נתון למרמס ולשיסוי והקרע הולך ומחריף מיום ליום", הוסיף.

המכתב המלא

"אם יידרשו למסירות נפש - יעשו זאת"

בחלקו השני של המכתב, התייחס פינדרוס למסירות הנפש ההיסטורית של לומדי התורה לאורך הדורות. "לומדי התורה מסרו נפשם על לימוד התורה לאורך כל הדורות", ציין, "ונראה כי גם בארץ ישראל אם יידרשו למסירות נפש הם יעשו זאת".

"גם אם לשם כך ייאלצו ישיבות מיר, פונביז', חברון, גור ועוד ללמוד במערות כבימי היוונים והרומאים, כפי שלמדנו מאבותינו", הוסיף פינדרוס בהדגשת הנחישות של עולם התורה.

הפנייה של ח"כ פינדרוס מגיעה על רקע גל מעצרים נרחב של בני ישיבות ברחבי הארץ, וכן סנקציות כלכליות חמורות שמקדמת היועצת המשפטית לממשלה נגד משפחות אברכים, לרבות שלילת הנחות בארנונה.

צה"לגיוס חרדיםחוק הגיוסיצחק פינדרוסמשטרה צבאיתמעצר תלמידי ישיבה

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
פינדרוס תמים ומיתמם . בגצ, מיארה, הרצוג, קפלן,,,, חד הם !!!
גאון גדול

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר