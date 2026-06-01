ח"כ יצחק פינדרוס (דגל התורה) פנה היום (שני) במכתב חריף לנשיא המדינה יצחק הרצוג, וקרא לו למנוע מלחמת אחים ולהפסיק את רדיפת לומדי התורה, בדומה להתערבותו לעצור את הרפורמה המשפטית.

"קשה להבין את שתיקתך הרועמת לנוכח המשבר החמור הפוקד כיום את מדינת ישראל ברדיפתה את בני הציבור החרדי", כתב פינדרוס במכתבו. "משבר שאליו נגררה המדינה בידי בית המשפט העליון והיועצת המשפטית לממשלה, עליהם הגנת בעוז". ח"כ פינדרוס הדגיש במכתבו כי עשרות אלפי בני ישיבות עמלי תורה מוצאים את עצמם בימים אלו תחת סכנת מעצר, הליכים מנהליים וסנקציות כלכליות ייעודיות ששורטטו לפגיעה בהם ובילדיהם. "ציבור שלם נתון למרמס ולשיסוי והקרע הולך ומחריף מיום ליום", הוסיף.

המכתב המלא

"אם יידרשו למסירות נפש - יעשו זאת"

בחלקו השני של המכתב, התייחס פינדרוס למסירות הנפש ההיסטורית של לומדי התורה לאורך הדורות. "לומדי התורה מסרו נפשם על לימוד התורה לאורך כל הדורות", ציין, "ונראה כי גם בארץ ישראל אם יידרשו למסירות נפש הם יעשו זאת".

"גם אם לשם כך ייאלצו ישיבות מיר, פונביז', חברון, גור ועוד ללמוד במערות כבימי היוונים והרומאים, כפי שלמדנו מאבותינו", הוסיף פינדרוס בהדגשת הנחישות של עולם התורה.

הפנייה של ח"כ פינדרוס מגיעה על רקע גל מעצרים נרחב של בני ישיבות ברחבי הארץ, וכן סנקציות כלכליות חמורות שמקדמת היועצת המשפטית לממשלה נגד משפחות אברכים, לרבות שלילת הנחות בארנונה.