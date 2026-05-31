כיכר השבת
בלב ברלין

"ידיים למעלה": העימות האלים במפעל הנשק שמחמש את ישראל

שוטרים גרמנים שלפו אקדחים לעבר פעילי שלום שחסמו את הכניסה למפעל הנשק במטרה לעצור את פס הייצור המיועד לישראל| המתיחות הגוברת סביב הכוונות לייצר במקום תחמושת שתשמש את צה"ל בלחימה בעזה ובלבנון כבר בשבועות הקרובים (חדשות בעולם)

פרו פלסטינים חוסמים את הגישה לפעל הנשק בגרמניה (צילום: מסך )

במהלך סוף השבוע האחרון , הפך רובע ודינג בברלין לזירת עימות מתוחה כאשר שוטרים חמושים שלפו אקדחים לעבר פעילי שלום שחסמו את הכניסה למפעל של יצרנית הנשק הגרמנית "ריינמטל".

התיעוד הדרמטי מהמקום מראה שוטרים מכוונים נשק לעבר המוחים, מצווים עליהם לצאת מרכבם בידיים מורמות, ולאחר מכן עוצרים אותם כשידיהם קשורות באזיקונים.

פרו פלסטינים חוסמים את הגישה לפעל הנשק בגרמניה

הסיבה למהומה? המפגינים, חברי קבוצת "Peacefully Against Genocide", טוענים כי המפעל בברלין צפוי להתחיל בתוך שבועות ספורים בייצור מאסיבי של תחמושת המיועדת לשימוש ישראל בלחימה בעזה ובלבנון. לטענת הפעילים, ריינמטל היא אחת מספקיות הנשק המרכזיות שמחמשות את ישראל, והם נחושים לשבש את פעילות המפעל.

פרו פלסטינים חוסמים את הגישה לפעל הנשק בגרמניה

בעוד המשטרה פינתה את החסימות, שכללו גם פעילים שהדביקו את עצמם לקרקע. נראה כי ציר האספקה של "ריינמטל" לישראל הפך למטרה המרכזית של פעילי המחאה בגרמניה, והעימותים רק הולכים ומחריפים.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

