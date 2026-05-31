"ידיים למעלה": העימות האלים במפעל הנשק שמחמש את ישראל

במהלך סוף השבוע האחרון , הפך רובע ודינג בברלין לזירת עימות מתוחה כאשר שוטרים חמושים שלפו אקדחים לעבר פעילי שלום שחסמו את הכניסה למפעל של יצרנית הנשק הגרמנית "ריינמטל".

התיעוד הדרמטי מהמקום מראה שוטרים מכוונים נשק לעבר המוחים, מצווים עליהם לצאת מרכבם בידיים מורמות, ולאחר מכן עוצרים אותם כשידיהם קשורות באזיקונים.

בעוד המשטרה פינתה את החסימות, שכללו גם פעילים שהדביקו את עצמם לקרקע. נראה כי ציר האספקה של "ריינמטל" לישראל הפך למטרה המרכזית של פעילי המחאה בגרמניה, והעימותים רק הולכים ומחריפים.