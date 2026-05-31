"ידיים למעלה": העימות האלים במפעל הנשק שמחמש את ישראל

במהלך סוף השבוע האחרון , הפך רובע ודינג בברלין לזירת עימות מתוחה כאשר שוטרים חמושים שלפו אקדחים לעבר פעילי שלום שחסמו את הכניסה למפעל של יצרנית הנשק הגרמנית "ריינמטל".
התיעוד הדרמטי מהמקום מראה שוטרים מכוונים נשק לעבר המוחים, מצווים עליהם לצאת מרכבם בידיים מורמות, ולאחר מכן עוצרים אותם כשידיהם קשורות באזיקונים.
הסיבה למהומה? המפגינים, חברי קבוצת "Peacefully Against Genocide", טוענים כי המפעל בברלין צפוי להתחיל בתוך שבועות ספורים בייצור מאסיבי של תחמושת המיועדת לשימוש ישראל בלחימה בעזה ובלבנון. לטענת הפעילים, ריינמטל היא אחת מספקיות הנשק המרכזיות שמחמשות את ישראל, והם נחושים לשבש את פעילות המפעל.
בעוד המשטרה פינתה את החסימות, שכללו גם פעילים שהדביקו את עצמם לקרקע. נראה כי ציר האספקה של "ריינמטל" לישראל הפך למטרה המרכזית של פעילי המחאה בגרמניה, והעימותים רק הולכים ומחריפים.
