תחקיר מקיף שפורסם בשבועון הגרמני היוקרתי "דר שפיגל", שופך אור על מאחורי הקלעים של סיכול מתקפת הטרור האיראנית בגרמניה. הכתבה חושפת כיצד שיתוף פעולה מודיעיני בינלאומי, שבו נטל חלק מרכזי המוסד הישראלי, הוביל ללכידתו של עלי ס', מחסל בשירות "כוח קודס" - זרוע הפעילות החשאית של משמרות המהפכה האיראניים.

עלי ס' עומד כעת למשפט בגין תכנון התנקשויות בנשיא המועצה המרכזית של יהודי גרמניה, יוזף שוסטר, וביושב ראש אגודת הידידים גרמניה-ישראל, פולקר בק.

על פי התחקיר, מסלול חייו של עלי ס' לא רמז על הבאות. הוא הגיע לדנמרק מאפגניסטן יחד עם הוריו לפני למעלה מעשרים שנה. בשנת 2001 הגיש בקשה למקלט מדיני, וב-2015 זכה באזרחות דנית מלאה.

הוא השתלב בחברה, רכש דירה, עבד לפרנסתו, ואף קיבל קצבת סעד מהמדינה לאחר שאובחן כסובל מפוסט-טראומה. אולם, כפי שמתברר כעת, האבחנה הרפואית לא הפריעה לו ליצור קשרים ולשתף פעולה באופן הדוק עם גורמי הטרור של משמרות המהפכה באיראן.

כתב האישום מפרט כי הקשר המבצעי הראשון נוצר בחודש ינואר 2025. עלי ס' קיבל הנחיה מפורשת לסייע במעקב אחר אישים מרכזיים הקשורים לקהילה היהודית והפרו-ישראלית בברלין.

כחודש לאחר מכן, הוא יצא באוטובוס מדנמרק לבירת גרמניה, ומשם העביר את דיווחיו הראשונים למפעיליו בטהרן. מיד לאחר השלמת משימת המעקב, הוא טס לאיראן לשהות של חודשיים וחצי, כאשר כדי לטשטש את עקבותיו בחר לעבור דרך טורקיה.

התוכנית האיראנית השתבשה כאשר סוכנויות ביון זרות, ובראשן המוסד, זיהו את הפעילות החשודה ושמו את עלי ס' על ה"רדאר" המודיעיני שלהן. המידע הרגיש, שכלל התרעות על כוונותיו, הועבר באופן מיידי לסוכנות הביון הדנית (PET). הדנים פתחו מיד במעקב צמוד וחשאי אחר החשוד, מעקב שהסתיים לבסוף במעצרו בקיץ האחרון.

כיום נמצא עלי ס' במעצר בגרמניה, בהמתנה למשפטו, יחד עם שותפו – טאווה מ' (52), אף הוא אזרח אפגני שהתגורר בדנמרק. השניים נאשמים לא רק בתכנון ההתנקשויות בשוסטר ובק, אלא גם בתכנון לפגוע ולהצית חנויות ועסקים בבעלות יהודית.

התחקיר של "דר שפיגל" מצביע על מגמה מדאיגה: במסגרת המאמץ האיראני לייצר תשתית טרור שתפגע ביעדים יהודיים וישראליים באירופה, הפכו מדינות סקנדינביה לכר גיוס מרכזי.

המודיעין האיראני מנצל את נוכחותן של כנופיות פשע מקומיות – המורכבות בעיקר מצעירים המחפשים הכנסה קלה באמצעות פעילות עבריינית – וכן מנצל גורמים קיצוניים בתוך אוכלוסיית המהגרים המוסלמים הגדולה במדינות אלו.

רק אתמול נרשם מעצר נוסף באזור, כאשר בדנמרק נעצר יוסיף ק', פעיל חמאס החשוד שהעביר חמישה אקדחים ותחמושת לידי פעילי טרור אחרים השוהים באירופה, במטרה לבצע פיגועים נגד מוסדות ואישים הקשורים לישראל ולקהילה היהודית.

במקביל, כוחות הביטחון בגרמניה סיכלו לאחרונה מספר ניסיונות פגיעה במוסדות דת, בהם בית כנסת בברלין ובניין הקהילה היהודית בפרנקפורט.

על אף ההצלחות הרבות של גופי המודיעין בסיכול הפיגועים, נמתחת בגרמניה ביקורת פנימית נוקבת. אף שקנצלר גרמניה הנבחר, פרידריך מרץ, ומשרד הביטחון המקומי פרסמו לאחרונה אזהרות חמורות על סיכוי גבוה לניסיונות פיגוע איראניים, בכירים בשירותי הביטחון הגרמניים חושפים בתחקיר כי לממשל בברלין "אין שום תוכנית מסודרת או אסטרטגיה כוללת לטיפול ולמיגור האיום".