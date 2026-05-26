1.4 מיליארד דולר: חברה ישראלית מחמשת את אירופה בנשק אוטונומי

נשק טכנולוגי מתקדם ( צילום: אלביט | אתר רשמי )

בצעד שמחזק את מעמדה של התעשייה הביטחונית הישראלית בזירה הבינלאומית, חתמה חברת אלביט מערכות על חוזה אסטרטגי בהיקף של כ-1.4 מיליארד דולר עם לקוח אירופי מוביל. העסקה, שצפויה להתפרס על פני חמש שנים, מהווה אחת מהזכיות המשמעותיות ביותר בתולדות החברה ומשקפת את הביקוש הגובר לטכנולוגיה ישראלית מתקדמת ברחבי היבשת האירופית.

על פי פרטי ההסכם שפורסמו, אלביט תוביל תוכנית מודרניזציה צבאית מקיפה שתשפר באופן דרמטי את יכולות הלחימה של הצבא האירופי. במסגרת הפרויקט, החברה תספק מגוון רחב של פתרונות טכנולוגיים מתקדמים, לרבות מערכות בלתי מאוישות ואוטונומיות, מערכות לוחמה אלקטרונית קרקעיות מקושרות, וחימושים מדויקים הכוללים מערכות ארטילריה ותקיפה אווירית. כידוע, התעשייה הביטחונית הישראלית זוכה בשנים האחרונות להכרה עולמית הודות לניסיון המבצעי שנצבר בשדות הקרב והיכולת לספק פתרונות מוכחים ואפקטיביים. העסקה הנוכחית מצטרפת לשורה של הזכיות משמעותיות שרשמה אלביט לאחרונה, לרבות עסקת הענק עם יוון לאספקת מערכות ארטילריה רקטית PULS, וחוזים בהיקף של 200 מיליון דולר לאספקת חימושים אוויריים מתקדמים למשרד הביטחון הישראלי. נשיא ומנכ"ל אלביט מערכות, בצלאל מכליס, התייחס בגאווה לזכייה ההיסטורית וציין כי היא משקפת את רוחב סל הפתרונות של החברה ואת יכולתה לספק מערכות מהשורה הראשונה לצד פתרונות אינטגרטיביים מלאים. מכליס הוסיף כי הניסיון המבצעי שצברה אלביט עם צבאות רבים בעולם, לצד יכולות הפיתוח הפנימיות שלה, ממשיכים לחזק את מעמדה כשותפה אסטרטגית לטווח ארוך.

נשק טכנולוגי מתקדם של אלביט ( צילום: אלביט | חשבון רשמי )

רשת מבצעית אחודה

אחד ההיבטים המרכזיים של העסקה הוא יצירת מעטפת מבצעית רשתית מתקדמת. כלל המערכות שתספק אלביט יחוברו ויסונכרנו באמצעות מערכות קשר מבוססות תוכנה (SDR), במטרה ליצור רשת מבצעית אחודה שתשפר משמעותית את האפקטיביות של הצבא האירופי. הגישה האינטגרטיבית הזו, שהוכיחה את עצמה בשדות קרב מודרניים, מאפשרת שיתוף מידע בזמן אמת בין כלל הרכיבים המבצעיים ומעניקה יתרון טקטי משמעותי.

במסגרת התוכנית, יסופקו גם מערכות אלקטרו-אופטיות מתוחכמות לסימון מטרות ולאיסוף מודיעין טקטי בשטח. מערכות אלו, שפותחו על בסיס הניסיון המבצעי הישראלי, מאפשרות זיהוי וסימון מטרות במדויק גבוה גם בתנאי שטח מאתגרים ובכל תנאי מזג אוויר.

מערכת הטילים Arrow ( צילום: משרד הביטחון הישראלי | חשבון רשמי )

עוצמה וטכנולוגיה צבאית ישראלית - צילום: חשבון רשמי, משרד הביטחון עוצמה וטכנולוגיה צבאית ישראלית | צילום: צילום: חשבון רשמי, משרד הביטחון 10 10 0:00 / 1:39

מגמה אירופית מתחזקת

העסקה מגיעה על רקע מגמה מתחזקת של מדינות אירופה להגדיל את ההשקעה בטכנולוגיות ביטחוניות מתקדמות. האיומים המשתנים במזרח התיכון ובאירופה המזרחית, לצד הלקחים מהמערכות האחרונות, מובילים צבאות אירופיים רבים לחפש פתרונות טכנולוגיים מוכחים שיעניקו להם יתרון מבצעי ברור.

יצוין כי בחודשים האחרונים רשמה התעשייה הביטחונית הישראלית שורה של הצלחות בזירה האירופית. לצד עסקת אלביט הנוכחית, נחתמו גם הסכמים משמעותיים נוספים, כאשר הטכנולוגיה הישראלית זוכה להכרה גוברת כפתרון אמין ואפקטיבי לאתגרי הביטחון המודרניים.

העסקה צפויה לתרום תרומה משמעותית לכלכלה הישראלית ולחזק את מעמדה של ישראל כמעצמה טכנולוגית בתחום הביטחון. בנוסף, ההסכם מחזק את הקשרים האסטרטגיים בין ישראל למדינות אירופה ומבסס שותפויות ביטחוניות ארוכות טווח שיש להן משמעות מעבר לממד הכלכלי.