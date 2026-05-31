לוחמי צה"ל ברכס הבופור ( צילום: דובר צה"ל )

שר הביטחון ישראל כ"ץ מסר היום (ראשון) כי צה"ל כבש את רכס הבופור בדרום לבנון, 44 שנים לאחר קרב הגבורה ההיסטורי שהתרחש באותו מקום במלחמת שלום הגליל.

"ביום האזכרה לחללי מלחמת שלום הגליל ובהם חיילי גולני שנפלו בקרב על הבופור - לוחמי צה"ל ובראשם חטיבת גולני, שבו אל פסגת הבופור והניפו עליה מחדש את דגל ישראל ואת דגל גולני", מסר השר. על פי דבריו, המבצע בוצע בהנחיית ראש הממשלה בנימין נתניהו ובהנחייתו האישית. "צה"ל הרחיב את התמרון בלבנון, חצה את נהר הליטני וכבש את רכס הבופור - מהנקודות האסטרטגיות החשובות ביותר להגנת יישובי הגליל ולשמירה על ביטחון כוחותינו", הבהיר כ"ץ. השר הוסיף כי האיפול שהוטל על המבצע הוסר היום כדי למנוע מידע מהאויב. מבצע פיקודי רחב היקף כפי שדיווחנו בכיכר השבת, פיקוד הצפון יצא לפני מספר ימים למבצע פיקודי רחב היקף בדרום לבנון. המבצע, שתוכנן לפני יותר משנה ואושר על ידי הרמטכ"ל, כולל פעילות מצפון לנהר הליטני ומהווה הרחבה דרמטית של התמרון הקרקעי בלבנון. במסגרת המבצע פועלים כוחות קרקעיים רבים הכוללים את חטיבת גולני, חטיבה 7, חטיבת גבעתי, חטיבת האש והיחידה הרב-מימדית, כולם בפיקוד אוגדה 36 ובהכוונה מודיעינית של אמ"ן. צה"ל בנה לפחות חמישה גשרים מעל נהר הליטני ופרץ צירים באמצעות כוחות הנדסה, שאפשרו מעבר של כוחות רבים לצידו השני של הנהר.

"מסר ברור לאויבינו"

שר הביטחון כ"ץ הדגיש את המשמעות האסטרטגית של המבצע. "זהו מסר ברור לאויבינו: מי שמאיים על אזרחי ישראל יאבד את נכסיו האסטרטגיים בזה אחר זה", הבהיר. השר הוסיף: "אני מצדיע ללוחמי גולני ולכל לוחמי צה"ל שכתבו פרק נוסף של גבורה ישראלית במקום שבו נפלו גיבורינו למען המולדת".

מטרת המבצע המרכזית היא להסיר את האיום הישיר על אצבע הגליל ובעיקר על מטולה, שכן האזור שאליו נעו כוחות צה"ל שולט על המושבה בתצפית ובאש. הפעילות מתמקדת בהשגת השליטה על רכס הבופור ומרחב נחל הסלוקי, תוך העמקת הפגיעה בארגון הטרור חיזבאללה והשמדת תשתיות טרור משמעותיות.

המחיר הכבד

המבצע מתבצע תוך מחיר כבד בחיי אדם. כפי שפרסמנו, דובר צה"ל התיר הבוקר לפרסום את דבר נפילתו של סמ"ר מיכאל טיוקין הי"ד, בן 21 מאשקלון, לוחם בסיירת גבעתי שנפל מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. באירוע נפצעו ארבעה לוחמים נוספים באורח קל.

שר הביטחון סיים את דבריו בהדגשה כי "המערכה עוד לא הסתיימה. צה"ל חזק, וכולנו נחושים לרסק את כוחו של החיזבאללה ולהשלים את המשימה: הבטחת הביטחון לתושבי הצפון". יצוין כי זו הפעם הראשונה מזה 26 שנים שכוחות צה"ל שולטים ברכס הבופור האסטרטגי.