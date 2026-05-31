אחרי שהאינטרנט חזר: תיעוד דרמטי של חיסול חמינאי מציף את הרשת

עם השבת הגישה לרשת לעשרות מיליוני אזרחים באיראן, לאחר הניתוק הממושך ביותר בהיסטוריה המודרנית, החלו לזרום לרשתות החברתיות חומרים מתקופת הקרבות שנשמרו תחת מסך ערפל כבד.

הסרטון שהפך לוויראלי בתוך דקות מציג את רגעי האימה ב-28 בפברואר 2026, היום שבו הופצץ מתחם המגורים והמשרד של המנהיג העליון במסגרת מכת הפתיחה של "מבצע שאגת הארי".

רקע החיסול לטענת האיראנים

הפלת ה-F-15 האמריקני באיראן

בעוד פרשנים רואים בהשבת האינטרנט ניסיון של המשטר לשדר ביטחון וייצוב של המצב, הצפת התיעודים מהרגעים הקשים של העימות מעוררת מחדש את המתח ברחובות איראן ובעולם כולו. כעת, כשהעלטה הדיגיטלית מתפוגגת, האמת על מה שהתרחש בבירה האיראנית מתחילה להיחשף.