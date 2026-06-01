היועמ"שית במתקפה חזיתית נגד מנכ"ל משרד הפנים שניסה לבלום את רוע גזירת הארנונה | במכתב חריף קובע גיל לימון כי ההנחות המוענקות למשפחות האברכים בארנונה אינן זכות קנויה אלא כלי לחץ, ומצהיר כי "ההטבה סומנה על ידי בג"ץ כצעד אפקטיבי למאבק בהשתמטות" (חדשות, משפט)
גערערס בכפר חב"ד? זו הסיבה - סיקור ותיעוד | סוף לקומבינות? הסנכרון עם הבט"ל הופך את הקערה | תלמידו של ר' בערל וממשיך דרכו של המרא דאתרא: רב חדש לביתר עילית | "שבת הסיומים" של ועד מבקשי השם: הגר"י אזרחי השתתף בפאנל | תיעוד מיוחד: המקובל הוריד נעליים ורקד עם הדסים (מעייריב)
שר הפנים משה ארבל החליט לא לשנות בשלב זה את תחשיב ההנחות בארנונה ל-12 חודשים אחרונים והנוהל יישאר ככל הנראה על בסיס תלושי השכר של שלושת החודשים האחרונים, כפי שהיה נהוג במשך הרבה שנים | כזכור לפני חודש השר בחן אפשרות לחישוב על בסיס 12 חודשים אך המהלך עורר סערה ציבורית (בארץ, חרדים)
בלי הנחה בארנונה ובלי דירה בהנחה - הצעדים של האוצר נגד החרדים | "אל ייאוש!" - האדמו"ר הזמין את החסידים לסעודת הודיה - רגע לפני טיפול רפואי | עברו את הגבול: 8 נערים חסידי ברלנד נעצרו בלבנון | כאחד האדם: התיעוד הבלתי ייאמן של האדמו"ר מדושינסקיא | פסיכולוג לבעלי חיים? הדיון ההזוי בוועדת השרים של הכנסת (מעייריב)
עם תחילת השנה החדשה, מחזיק תיק הארנונה בעיריית ירושלים, חיים כהן, מוביל יחד עם ראש העיר משה ליאון יוזמה מהפכנית למען האברכים העמלים בתורה • נציגים יראי שמיים יגיעו לכוללים ויגישו במקום את הבקשות להנחה בארנונה עבור האברכים • כל הפרטים (חרדים)