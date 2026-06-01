1. המשבר הפוליטי ברחוב החרדי

בעקבות ההפגנה הסוערת בבית שמש, העיתונאי ישי כהן מתארח באולפן ומנתח את התנהלות הנציגות החרדית תוך הצבעה על נקודות הכשל שהובילו לתרעומת הציבורית. כהן מציג את תוכנית העבודה ומערכת המהלכים שהיה מיישם לו ניהל כעת את האסטרטגיה של מפלגות ש"ס ויהדות התורה, ומסביר מדוע מבחינתו זליגת קולות חרדים לטובת מפלגתו של איתמר בן גביר היא תרחיש עדיף בהרבה על פני מצב שבו המצביעים המאוכזבים פשוט יישארו בבית ולא יגיעו לקלפיות.

2. חזית הצפון והמלכוד האיראני

אלוף-משנה במילואים ז'ק נריה מציג ניתוח ביטחוני ואסטרטגי רחב על גזרת לבנון והאיום האזורי. נריה מפרט את החשיבות הטקטית וההיסטורית של שליטה במבצר הבופור, מביע דאגה עמוקה מההשלכות האפשריות של הסכם עתידי בין ממשל טראמפ לבין המשטר בטהרן, ומסביר כיצד יש להתייחס לחיזבאללה כזרוע ביצועית ישירה של איראן ולא כארגון עצמאי.

3. 12 שנים לחטיפת שלושת הנערים

במלאת 12 שנים ליום שבו נחטפו ונרצחו גילעד שער, נפתלי פרנקל ואיל יפרח, שוחחנו עם אופיר שער, אביו של גילעד. שער חוזר לתקופה ההיא ומחזיר אותנו אל 18 ימי החיפושים, החששות הכבדים והתקווה הציבורית שליוותה את המשפחות. בהמשך הוא מציג את הפעילות סביב פרס הנשיא לאחדות ומסביר מדוע הוא שומר על גישה אופטימית לגבי עתיד החברה בישראל.