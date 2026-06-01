מאות מתושבי עיר הקודש ירושלים חוו בשבת האחרונה התעלות מיוחדת, כאשר זכו להסתופף בצילו של אחד מפארי האדמו"רים בארצות הברית, זקן הפוסקים החסידיים, האדמו"ר מסערדאהעלי, השוהה בימים אלו במסגרת מסע מלכות בארץ הקודש. במהלך השבת ערך האדמו"ר את התפילות והשולחנות הטהורים באולם ענק שהושכר במיוחד ברחוב עזרא בעיר.

בליל שבת ערך הרבי את השולחן הטהור במשך שעות ארוכות ועד לפנות בוקר מתוך התרוממות הנפש. שיא השבת נרשם בסעודה שלישית, עת רעווא דרעווין, אותה ערך הרבי במשך חמש שעות רצופות, ורק כחצי שעה לאחר חצות הלילה הבדיל על הכוס.

החסידים ותושבי העיר מציינים כי השבת ההיסטורית הזו תיחרת באותיות של זהב בדברי הימים של ירושלים ותיזכר עוד זמן רב.