כיכר השבת
באולם ענק

חמש שעות טיש | זקן הפוסקים החסידיים האדמו"ר מארה"ב כבש את ירושלים

מסע המלכות של האדמו"ר מסערדאהעלי בארץ הקודש הגיע לשיאו בשבת היסטורית ומרוממת שערך בעיר הקודש ירושלים בהשתתפות מאות חסידים ואנשי מעשה • הטיש בליל שבת נמשך עד לפנות בוקר, והטיש בעת רעווא דרעווין נמשך עד חצי שעה לאחר חצות הלילה • השבת תיחרת באותיות של זהב בלב כל המשתתפים (חסידים)

האדמו"ר מסערדאהעלי במוצ"ש בירושלים (צילום: דוד ארזני )

מאות מתושבי ירושלים חוו בשבת האחרונה התעלות מיוחדת, כאשר זכו להסתופף בצילו של אחד מפארי האדמו"רים בארצות הברית, זקן הפוסקים החסידיים, האדמו"ר מסערדאהעלי, השוהה בימים אלו במסגרת מסע מלכות בארץ הקודש. במהלך השבת ערך האדמו"ר את התפילות והשולחנות הטהורים באולם ענק שהושכר במיוחד ברחוב עזרא בעיר.

בליל שבת ערך הרבי את השולחן הטהור במשך שעות ארוכות ועד לפנות בוקר מתוך התרוממות הנפש. שיא השבת נרשם בסעודה שלישית, עת רעווא דרעווין, אותה ערך הרבי במשך חמש שעות רצופות, ורק כחצי שעה לאחר חצות הלילה הבדיל על הכוס.

החסידים ותושבי העיר מציינים כי השבת ההיסטורית הזו תיחרת באותיות של זהב בדברי הימים של ירושלים ותיזכר עוד זמן רב.

האדמו"ר מסערדאהעלי במוצ"ש בירושלים (צילום: דוד ארזני )
