הגר"א סאלים טלפן לאם העריק שנעצר | זה מה שאמר לה • צפו

בעוד גל המעצרים של בחורי ישיבות ממשיך להסעיר את עולם התורה, מגיעה נקודת אור מיוחדת מאחד ממנהיגי הציבור הספרדי. חבר מועצת חכמי התורה, הגאון רבי אברהם סאלים, יצא ביוזמה נדירה ופנה בשיחה אישית ומחזקת לאם הבחור מאיר סבג, תלמיד ישיבת 'דרכי איש' במושב תירוש, המוחזק כעת בכלא הצבאי.

השיחה, שהתקיימה ביוזמת ארגון 'חיי עולם', מהווה נקודת אור עבור המשפחה בתקופה מורכבת זו. הגר"א סאלים לא הסתפק בדברי עידוד כלליים, אלא העניק למשפחה גיבוי מלא ומסר ברור על מעמדם של לומדי התורה העומדים בניסיון. מוקדם יותר, אמר ראש הישיבה בכינוס: "ממשלת ישראל נכנעה לשמאל בארץ משום שיקולים פוליטיים ורודפת את לומדי התורה בכל דרך אפשרית, הבא ליטמא פותחין לו - הבחירה לטמא עד כדי כך להיות מחטיא הרבים" עוד אמר בכאב: "אני אומר מכאן לראשי השלטון והמשטרה היו לא תהיה, חס וחלילה חס ושלום שלא תיפול שערה משערת ראשו של לומד תורה ארצה" ח״כ פינדרוס לנשיא הרצוג: "שתיקתך בלתי מובנת, "מנע מלחמת אחים" ישי כהן | 14:41 בדבריו הדגיש: "אמנם אנו אזרחים שחיים במדינת ישראל אבל איננו רכוש של ממשלת ישראל, לומדי התורה הקדושה הם רכוש רוחני של כל כלל ישראל בכל העולם, מן הבאר הזאת שואבים תורה יראה ומסורת ישראל, התורה היא חיינו והיא שמרה עלינו וליוותה אותנו כל שנות הגלות הקשה ובזכותה ובאורה נלך. לומדי התורה הם קנין צאן ברזל של כלל ישראל בכל אתר ואתר, ואת זה הוכיחו כל נדיבי עם שבכל העולם שנרתמו בכל כוחם והונם להחזיק בתורה הקדושה בארץ ישראל שלא תיפול ח"ו"

"קידוש השם גדול"

בשיחתו עם האם המודאגת, הדגיש הגר"א סאלים כי המעצר של הבחור מאיר סבג אינו מקרה מבודד, אלא חלק ממעשה גדול שעושים לומדי התורה בימים אלו. "הבן שלך וכל לומדי התורה העצורים עושים קידוש השם גדול", מסר חבר המועצת בנימה רגשית.

הרב סאלים הוסיף וסיפר כי בכינוס להצלת עולם התורה שבו השתתף לאחרונה, עמד על "מסירות הנפש העצומה של בחורי הישיבות הספרדיים". לדבריו, הגזירות המופנות כלפיהם רק מחזקות את נחישותם: "גם כשהם נעצרים וכל הגזירות מופנות נגדם - שום דבר לא מזיז אותם, הם מוסרים את נפשם כדי שהתורה תמשיך ותתקיים".

תפילה לשחרור במהרה

את דבריו סיים הגר"א סאלים בנימה אופטימית ובתפילה לשלומו של הבחור: "כל עולם התורה מתפלל עליו ועל כל בני הישיבות העצורים. בעז"ה מאיר ישתחרר בקרוב. תזכי לרפואה שלמה ולהרבה נחת, ותבוא הישועה במהרה".

כזכור, הבחור מאיר סבג נעצר בשבוע שעבר במארב משטרתי מתוכנן בכביש שבין בית שמש למושב תירוש. על פי עדויות, הכוחות בשטח נקטו במצג שווא והרגיעו את הבחורים שהמשטרה הצבאית אינה מתכוונת לבצע מעצר, אלא רק למסור זימון. תוך רבע שעה הגיעו בלשים שכבלו את הבחור והעבירו אותו לכלא הצבאי.

מגמה של תמיכה בקרב מנהיגי הציבור

השיחה של הגר"א סאלים מצטרפת לשורה של מהלכים שנעשו בשבועות האחרונים על ידי גדולי ישראל לחיזוק בחורי הישיבות העצורים. לפני מספר חודשים ביקרו ראש הישיבה הגרמ"ה הירש וחברי מועצת חכמי התורה בכלא 10 לחזק את אסירי עולם התורה, במעמד שהותיר רושם עמוק.

גם הפוסק הגאון רבי משה שטרנבוך קיבל לאחרונה במאור פנים מיוחד בחור ישיבה ששוחרר לאחר 20 יום בכלא הצבאי, כשהוא מגדיר אותו כ"שותף של הקב"ה" ומברך אותו בחום.

בעולם הישיבות מעריכים את המהלך של הגר"א סאלים, הרואים בו ביטוי לאחריות ההנהגה כלפי בני הישיבות ומשפחותיהם בתקופה מורכבת זו. השיחה האישית והמסרים המחזקים מהווים עידוד משמעותי למשפחות רבות המתמודדות עם מציאות דומה.

יצוין כי בימים האחרונים נרשמה עלייה במספר המעצרים של בחורי ישיבות, כאשר בערב שבת האחרון נעצרו שני תלמידי ישיבת 'מעלות התורה' בכביש 6, דבר שעורר זעזוע בציבור החרדי והוביל להכרזה על כינוס חירום במוצאי שבת.