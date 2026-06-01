איראן מזהירה: הפרת הפסקת האש בלבנון תחשב הפרה כוללת

ביקור טראמפ בסין ( צילום: הבית הלבן )

שר החוץ האיראני עבאס עראקג'י הצהיר היום (שני) כי הפסקת האש המסתמנת בין איראן לארצות הברית היא "באופן חד משמעי הפסקת אש בכל החזיתות, כולל בלבנון". ההצהרה מגיעה על רקע המתיחות הביטחונית המתמשכת בזירה הצפונית ומשקפת את הקשר ההדוק בין המו"מ הגרעיני לפעילות הצבאית בשטח.

עראקג'י הזהיר בחריפות: "הפרתה בחזית אחת מהווה הפרה של הפסקת האש בכל החזיתות. ארצות הברית וישראל נושאות באחריות להשלכות של כל הפרה". ההצהרה האיראנית מגיעה בעיתוי רגיש, כאשר ישראל מעמיקה את פעילותה הצבאית בדרום לבנון ומתקפות חיזבאללה על הצפון נמשכות. לחץ אמריקאי על טהרן גורמים בציר האיראני רואים באישור האמריקאי לישראל לתקוף בדאחיה שלב במו"מ בין ארה"ב לאיראן, כאשר ארצות הברית מפעילה לחץ על טהרן. על פי הערכות, וושינגטון מנסה לנצל את המתיחות הביטחונית כדי להשיג ויתורים איראניים בנושא הגרעין. חיסול מחבלים צפונית לליטאני: מפעילי רחפנים חוסלו, מחסן נשק הושמד | צפו בני סולומון | 15:14 כפי שדיווחנו קודם לכן, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ניסה להרגיע את הרוחות באומרו כי "אני לא חותם על עסקאות גרועות". מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו הבטיח כי "איראן לעולם לא תחזיק בנשק גרעיני, בוודאי שלא כל עוד דונלד טראמפ הוא נשיא ארצות הברית".

לוחמי צה"ל ברכס הבופור ( צילום: דובר צה"ל )

ישראל מעמיקה את הפעילות בלבנון

בימים האחרונים התמרון הקרקעי של צה"ל בדרום לבנון נמצא בהעמקה דרמטית. המבצע המיוחד, שתכנונו החל כבר לפני יותר משנה, כולל פעילות מצפון לנהר הליטאני. במסגרת המבצע, צה"ל כובש שטחים, בנה חמישה גשרים לפחות מעל הליטאני ופרץ צירים על ידי כוחות הנדסה בתוך הסבך הלבנוני.

ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כ"ץ הבהירו כי ישראל לא תאפשר מציאות שבה חיזבאללה תוקף את ערי הצפון בעוד מפקדות הטרור בביירות נותרות מחוץ לתחום. כ"ץ הצהיר: "דין הדאחייה בביירות כדין יישובי הצפון בישראל - אם לא יהיה שקט בצפון לא יהיה שקט בביירות".

כוחות צה"ל בפיקוד הצפון ( צילום: דובר צה"ל )

הקשר בין הזירות

ההצהרה האיראנית משקפת את הקשר ההדוק בין המו"מ הגרעיני לפעילות הצבאית בזירות השונות. איראן מנסה לקשור בין הפסקת האש המסתמנת עם ארה"ב לבין הפעילות הישראלית נגד חיזבאללה בלבנון, תוך שהיא מאיימת בתגובה אם ישראל תמשיך בפעילותה הצבאית.

בישראל, על רקע הדאגה מההסכם המסתמן, ראש הממשלה נתניהו פרסם תמונה שלו לצד נשיא ארה"ב טראמפ, מתחתיה הציטוט המפורסם של הנשיא לפיו "לאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני". הפרסום נתפס כניסיון להעביר מסר מרגיע לציבור הישראלי, או כתזכורת לטראמפ על הבטחותיו.

יצוין כי בימים האחרונים פיקוד העורף הודיע על שדרוג משמעותי במערכות ההתרעה: לראשונה, הציבור יקבל התרעה מקדימה על ירי רקטות וטילים מלבנון - עוד לפני הפעלת צופרי האזעקה הרגילים. המהלך נועד לאפשר לציבור זמן היערכות נוסף טרם קבלת התרעה.