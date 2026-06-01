תקדים בחצר חסידות דושינסקיא: עשרות לומדים שסיימו את מסכת חגיגה אמרו יחד את הקדיש, וזאת לאור פסק הלכה מיוחד של האדמו"ר במעמד אדיר שנערך בטבריה • צפו בתיעוד מרגעי ההוד עם ילדי התשב"ר שעטו כתרים, הריקוד הסוער של הרבי עם הקהל והמתנה המפוארת שקיבלו האברכים המצטיינים (חסידים)
חדש ב'כיכר השבת': היוזמה החדשה שבמסגרתה יתאפשר לסיים את הש״ס בתוך 14 חודשים בלבד - יצאה לדרך | השיעור יומי נמסר על ידי הגאון הרב יעקב דוד סטפנסקי ונמשך כשלוש שעות | והיום: מסכת חגיגה מדף כ"ד-כ"ז; יבמות ב'-ה' | צפו בשיעור (יהדות)
חדש ב'כיכר השבת': היוזמה החדשה שבמסגרתה יתאפשר לסיים את הש״ס בתוך 14 חודשים בלבד - יצאה לדרך | השיעור יומי נמסר על ידי הגאון הרב יעקב דוד סטפנסקי ונמשך כשלוש שעות | והיום: מסכת חגיגה מדף י"ז-כ"ג | צפו בשיעור (יהדות)
חדש ב'כיכר השבת': היוזמה החדשה שבמסגרתה יתאפשר לסיים את הש״ס בתוך 14 חודשים בלבד - יצאה לדרך | השיעור יומי נמסר על ידי הגאון הרב יעקב דוד סטפנסקי ונמשך כשלוש שעות | והיום: מסכת חגיגה מדף י'-ט"ז | צפו בשיעור (יהדות)
חדש ב'כיכר השבת': היוזמה החדשה שבמסגרתה יתאפשר לסיים את הש״ס בתוך 14 חודשים בלבד - יצאה לדרך | השיעור יומי נמסר על ידי הגאון הרב יעקב דוד סטפנסקי ונמשך כשלוש שעות | והיום: מסכת חגיגה מדף ג'-ט' | צפו בשיעור (יהדות)
חדש ב'כיכר השבת': היוזמה החדשה שבמסגרתה יתאפשר לסיים את הש״ס בתוך 14 חודשים בלבד - יצאה לדרך | השיעור יומי נמסר על ידי הגאון הרב יעקב דוד סטפנסקי ונמשך כשלוש שעות | והיום: מסכת מועד קטן כ"ג-כ"ח; ומסכת חגיגה ב' | צפו בשיעור (יהדות)
אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי, מדי בוקר, עם הרב בנימין מילצקי, המסביר בטוב-טעם את דברי הגמרא • השיעור משודר בכל בוקר בשעה 5:00 ברדיו החרדי 'קול חי', בתדרים 93 ו-92.8 FM ומוגש לגולשים באדיבותו • תלמוד תורתנו מוקדש ונלמד לרפואת היולדת חוה לאה בת אסתר לאוי"ט בתוך שאר חולי עמך ישראל. אל נא רפא נא לחוה לאה בת אסתר תחי' (יהדות)
אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי, מדי בוקר, עם הרב בנימין מילצקי, המסביר בטוב-טעם את דברי הגמרא • השיעור משודר בכל בוקר בשעה 5:00 ברדיו החרדי 'קול חי', בתדרים 93 ו-92.8 FM ומוגש לגולשים באדיבותו • תלמוד תורתנו מוקדש ונלמד לרפואת היולדת חוה לאה בת אסתר לאוי"ט בתוך שאר חולי עמך ישראל. אל נא רפא נא לחוה לאה בת אסתר תחי' (יהדות)
אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי, מדי בוקר, עם הרב בנימין מילצקי, המסביר בטוב-טעם את דברי הגמרא • השיעור משודר בכל בוקר בשעה 5:00 ברדיו החרדי 'קול חי', בתדרים 93 ו-92.8 FM ומוגש לגולשים באדיבותו • תלמוד תורתנו מוקדש ונלמד לרפואת היולדת חוה לאה בת אסתר לאוי"ט בתוך שאר חולי עמך ישראל. אל נא רפא נא לחוה לאה בת אסתר תחי' (יהדות)
אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי, מדי בוקר, עם הרב בנימין מילצקי, המסביר בטוב-טעם את דברי הגמרא • השיעור משודר בכל בוקר בשעה 5:00 ברדיו החרדי 'קול חי', בתדרים 93 ו-92.8 FM ומוגש לגולשים באדיבותו • תלמוד תורתנו מוקדש ונלמד לרפואת היולדת חוה לאה בת אסתר לאוי"ט בתוך שאר חולי עמך ישראל. אל נא רפא נא לחוה לאה בת אסתר תחי' (יהדות)