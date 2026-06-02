בראשות הרב יגאל כהן: אלפים בערב חיזוק לרפואת המקובל רבי דב קוק | תיעוד
בתוך 24 שעות התארגן "ערב חיזוק" בטבריה, לרפואתו של המקובל הצדיק רבי דב קוק, המאושפז בבית החולים | למעלה מ-2,000 משתתפים נענו ובאו לעצרת שנערכה בראשותו של מזכה הרבים הפוסק הגאון הרב יגאל כהן ובהשתתפות בנו הרב יוסי קוק ומקורבו הרב יקותיאל אוהב ציון | "יש לכם נביא בעיר", אמר הרב יגאל כהן וההמונים נשאו תפילה נרגשת לרפואתו השלימה של הרב | צפו בתיעוד (חרדים)
בכיר במשטרה מזהיר: המשך מעצרי בחורי ישיבות והפגנות עלולים לגרום לקריסת המערכת בשל מחסור חמור בכוח אדם ומשאבים | "אין בידינו מספיק שוטרים להתמודד גם עם ההפגנות, גם עם המעצרים וגם עם העבודה השוטפת” (חרדים)
לאחר שההצבעה על 'חוק התקשורת' הוסרה אמש מסדר היום של הכנסת - לאור דרישת 'יהדות התורה', היום החוק צפוי להצבעה, ובוועדת הרבנים למען השבת, יוצאים במכתב חריף ונוקב נגד החוק | במכתב, מפרטת ועדת הרבנים את ארבעת "המוקשים העיקריים" של החוק, מ"הרחבה חסרת תקדים של חילול השבת" ועד "שהחוק פותח פתח נרחב לערוצים המשדרים דברי כיעור ותועבה", וקובעת כי "יש להתנגד לחוק" | המכתב המלא בפרסום ראשון (חרדים)
מציבים אולטימטומים בהודעות לתקשורת, מתקפלים בחדרים הסגורים ומשחררים את נתניהו בלי לשלם שום מחיר פוליטי | ישי כהן על הניסיון הנואש של הפוליטיקאים החרדים להסיר אחריות מהכישלון המהדהד של הקדנציה, באמצעות חוקים שנזכרו לדרוש רק כשהאורות במשכן כבר כבים (פוליטי)
יוסי לוי, מנכ"ל עמותת "נצח יהודה", הגוף המוביל בישראל לשילוב חרדים בצה״ל, פנה במכתב דחוף לראש הממשלה בנימין נתניהו ולשר הביטחון ישראל כץ, בדרישה לעצור באופן מידי את גל מעצרי בחורי הישיבות החרדים בתקופה האחרונה (חרדים)
התקופה הסוערת ברחובות החרדיים מגיעה לנקודת רתיחה: פריצות לתחנות משטרה, מעצרים יזומים של בחורי ישיבות ובלבול עצום בשטח | עו"ד שלמה חדד, מומחה למשפט צבאי ופלילי, עושה סדר בראיון מרתק: החל מהנחיית המפכ"ל שקרסה ביום שישי, דרך הקיצור הדרמטי של גלי בהרב-מיארה, ועד לטיפ שיכול להציל אתכם ממאסר ממושך | צפו (חרדים)
ברקע גל מעצרי תלמידי הישיבות: סיעת ש"ס מציבה אולטימטום לראש הממשלה וליו"ר הקואליציה, ודורשת להעלות ביום רביעי הקרוב להצבעה את "חוק יסוד לימוד תורה". מבהירים כי לא יתמכו באף חקיקה קואליציונית אחרת עד לאישור החוק המעגן את מעמדם של לומדי התורה בישראל (חרדים)
אחרי דחייה של יממה, מפגיני הפלג הירושלמי יצאו לחסום את הכניסה לירושלים, לצד צירי תנועה מרכזיים - בעקבות "רדיפת עולם התורה" ומעצר תלמידי הישיבות | בין מוקדי המחאה הגדולה: מחלף גנות בגוש דן וכביש בגין בירושלים | במקביל עשרות הפגינו מחוץ לבית ראש אגף התנועה הארצי (חרדים)
קול סיני – סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום: שם החתן כשם חמיו, או שם הכלה כשם חמותה - האם חוששים לזה גם בזמנינו? וכל הפתרונות הלכה למעשה • צפו בפינת ההלכה (יהדות)
