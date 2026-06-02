"יש לכם נביא בעיר" בראשות הרב יגאל כהן: אלפים בערב חיזוק לרפואת המקובל רבי דב קוק | תיעוד בתוך 24 שעות התארגן "ערב חיזוק" בטבריה, לרפואתו של המקובל הצדיק רבי דב קוק, המאושפז בבית החולים | למעלה מ-2,000 משתתפים נענו ובאו לעצרת שנערכה בראשותו של מזכה הרבים הפוסק הגאון הרב יגאל כהן ובהשתתפות בנו הרב יוסי קוק ומקורבו הרב יקותיאל אוהב ציון | "יש לכם נביא בעיר", אמר הרב יגאל כהן וההמונים נשאו תפילה נרגשת לרפואתו השלימה של הרב | צפו בתיעוד (חרדים)

חש חזקי שטרן כיכר השבת | 10:46