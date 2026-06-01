יורדים מהאוטובוסים בהמוניהם - ומסתערים על ציר התנועה המרכזי בלב הארץ. משטרת ישראל פרסמה היום (שני) תיעוד מההפגנה הסוערת של הפלג במחלף גנות בגוש דן.

בתיעודים נראים הרגעים הראשונים של חסימת הכביש, ולאחר מכן העימותים הכוחניים עם השוטרים, שהחלו לפנות מפגינים בכוח. ההפגנה הובילה לעומסי תנועה כבדים באחד העורקים המרכזיים של המדינה.

כביש 4 נחסם בעקבות ההפגנה לשני הכיוונים. המשטרה מסרה בודעה רשמית כי כוחות משטרה פועלים "במטרה לפנות את הכביש, כאשר המפגינים אינם נשמעים להוראות השוטרים. קצין משטרה הודיע על הפגנה בלתי חוקית טרם שימוש בכוח והפעלת אמצעים".

במקביל שוטרים החלו לבצע שינויים בהסדרי התנועה ולנסות לפנות את הנהגים לצירים חלופיים, תוך קריאה לציבור הנהגים לפעול "בהתאם להנחיות השוטרים בשטח".

המשטרה הגיבה להפגנה: "משטרת ישראל רואה בזכות המחאה כאבן יסוד במדינה דמוקרטית ומאפשרת מחאות כל עוד הן מתקיימות במסגרת החוק, יחד עם זאת המשטרה לא תאפשר הפרות סדר מכל סוג או פגיעה בחופש התנועה וכל התנהגות העלולה לסכן את שלומו של הציבור".