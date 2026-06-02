אחרי שנים של המתנה, פניות והתנגדויות - הגיעה הבשורה: עיריית תל אביב-יפו אישרה סופית את הקמת מקווה הטהרה המיוחל ברחוב נח עמנואל בשכונת רמת אביב. ההחלטה, שאושררה בחודש האחרון במועצת העירייה, מסיימת תקופה ארוכה בה מאות משפחות המבקשות לקיים את מצוות הטהרה נאלצו להתמודד עם מציאות מורכבת.

העובדה כי באזור צפון-מערב העיר כולו לא פעל ולו מקווה טהרה אחד, הפכה את קיום המצווה למשימה מתישה עבור נשים רבות. כעת, לאחר מאמצים בלתי פוסקים של תושבי השכונה ומתפללי בתי הכנסת באזור, הגיע הפתרון המיוחל.

"חובתנו לדאוג למענה הלכתי הולם"

מצלמת הגוף של השוטר תיעדה: כך חולץ החייל שהותקף בהפגנת הפלג חזקי שטרן | 11:12

יו"ר המועצה הדתית, אלדד מזרחי, הדגיש כי מדובר בצורך ציבורי בסיסי ומובהק. "מאות נשים, גם כאלה המגדירות עצמן מסורתיות, פנו אלינו בדרישה למקווה שירותי ונגיש", ציין מזרחי. "חובתנו היא לדאוג למענה הלכתי הולם לכל אישה המבקשת לטבול כדת משה וישראל, כפי שהיה נהוג בעבר באזור".

מנתוני המועצה הדתית עולה תמונה מדאיגה: בעוד שבתחומי העיר פועלים 18 מקוואות, אזור שלם של צפון-מערב העיר, המאוכלס בעשרות אלפי תושבים, נותר ללא שירות זה. המענה הנוכחי, המחייב את הנשים לנסוע עד לשכונת רמת החייל, הופך לקושי של ממש עבור משפחות רבות.

התנגדויות והליכים משפטיים

ההחלטה להקים את המקווה לא התקבלה בקלות. רבים מתושבי השכונה ברמת אביב פעלו נגד ההחלטה, כאשר הטענה הרווחת הייתה שאין צורך בהקמתו עבור רוב התושבים. בעמותת חדו"ש, הפועלת לחופש דת, פנו לפני כשבוע לראש העיר ולייעוץ המשפטי לעירייה בדרישה לבטל את ההחלטה.

עם זאת, מעיריית תל אביב-יפו נמסר במענה לפניית אתר 'הארץ' שפרסם את הידיעה, כי ההחלטה התקבלה לאחר בחינת הצרכים בשטח והתחשבות בבקשות התושבים. המקווה החדש עתיד לקום בצמוד למבנה בית כנסת קיים, בשטח המיועד לצרכי ציבור, מה שיבטיח נגישות מרבית לתושבות האזור.