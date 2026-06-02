שרת המשפטים ציפי לבני מאמצת שורה של חוקים רפורמיים, שיפגעו קשות בתורה הקדושה ובכל סדר דתי במדינת ישראל. החוקים שנערכו ביוזמתו של ח"כ אליעזר שטרן ובידיעת בכירים בבית היהודי, ייתנו שוויון זכויות לפסולי חיתון וישריינו מקום לנשים באסיפה הבוחרת רבנים. גם הגיור בסכנה (חרדים)
המהפכה בשירותי הדת: ח"כ מאיר פרוש מגיב בחריפות לרפורמה אותה הציג יו"ר 'הבית היהודי' ח"כ נפתלי בנט. לדבריו של פרוש: "כל רפורמה בדת מובילה אותנו שוב לכרוז שיצא על ידי רבני ירושלים, אשר הכריזו צום לפני 92 שנה בעת יסוד הרבנות הראשית, והתריעו מפני כל שינוי שמבקשים לעשות" (פוליטי)
במסיבת עיתונאים חשפו השר לשירותי דת, נפתלי בנט, וסגנו הרב אלי בן דהן את עיקרי התוכנית למהפכה בשירותי דת. פתיחת איזורי הרישום לנישואין, מה שיצור תחרות בין המועצות הדתית, איחוד וצמצום המועצות הדתיות והפיכתן מגוף פוליטי לגוף מקצועי. באשר לרבנות הראשית אמר בנט כי המשטרה היא רב ראשי ציוני (חדשות)
רבה הספרדי של העיר אלעד, הרב מרדכי מלכה, הודיע הבוקר (חמישי) על סגירת לשכתו וזאת בשל קיצוצי העירייה בתקציבי הדת. בתוך כך, הרוחות ב'אגודת ישראל' באלעד סוערות סביב הבחירות לרשויות המקומיות בשאלה האם להריץ מועמד מטעמם לתפקיד ראש העיר או לתמוך במועמד ש"ס (חדשות, חרדים)
הסערה שפרצה לאחרונה כבר לא מסתכמת רק בדרישה לשוויון בנטל: ח"כ אורי אורבך קורא "לשחרר את שירותי הדת מהחרדים", כלשונו. בטור דעה מיוחד שמתפרסם ב-ynet הוא קובל על הרף ההלכתי הגבוה שמציבה הרבנות הראשית ועל בגידת הליכוד במגזר הדת-לאומי. "או-טו-טו נתניהו מפר את הברית ההיסטורית - אותה הברית שכרת מנחם בגין ב-77' עם החרדים", קובע אורבך
בשנה האחרונה גדל תקציב מוסדות הדת במשרד הבינוי והשיכון לכ-24 מיליון ש"ח. שר הבינוי והשיכון אריאל אטיאס שהתראיין לכתבה סרב להתנצל על הדברים והסביר כי בניית מוסדות הדת היא חלק בלתי נפרד ממוסדות הציבור שמספק המשרד לכל שכונה על פי הצרכים של תושביה. "משרד הבינוי והשיכון, כשהוא בונה שכונות חדשות, הוא בונה הכול"
רגע לפני פרוס השנה הבעל"ט מספק אלון נוריאל, יועץ התקשורת לשר שירותי הדת יעקב מרגי, מבט על השנה החולפת כמה מילים מסכמות על הנגשה, ייעול, קיצור הליכים ושיפור השירות לאזרח, תנופה ירוקה וחסכונית במשאבים, מענה לפניות הציבור, פיתוח והקמת מבני דת ובתי עלמין, מאבק במפקיעי מחירים ועוד