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משבר בבית החולים

הלם באסף הרופא: רב בית החולים בדרך החוצה

החלטה דרמטית ומפתיעה מטלטלת את המוסד הרפואי 'שמיר', לאחר שהנהלת המקום שוקלת לסיים את העסקתו של מי שמכהן שנים ארוכות בתפקיד מרכז שירותי הדת. הצעד המדאיג מעורר תסיסה בקרב רבנים ועסקנים (חרדים)

בית-החולים אסף הרופא (צילום: CC BY-SA 3.0 - Aharofeh)

גלי סערה נושבים בימים אלה במסדרונות המרכז הרפואי שמיר אסף הרופא, לאחר שהתברר כי הנהלת בית החולים שוקלת לסיים את תפקידו של רב בית החולים, הרב הראל פדידה. הצעד המתוכנן עורר סערה במגזר החרדי, כאשר רבנים ועסקנים בכירים דורשים הסברים ומאיימים בתגובה חריפה.

הרב פדידה משמש כרב בית החולים במשך שנים ארוכות, ובמהלכן טיפל במסירות בענייני הדת, ההלכה והכשרות עבור המאושפזים ובני משפחותיהם. כעת, כאשר הנהלת המרכז הרפואי מעלה את האפשרות לסיים את תפקידו, מתעוררת שאלה מהותית על עתיד השירותים הדתיים במוסד הרפואי.

רב בית החולים הראל פדידה (צילום: דוד שטיין)

תגובת הנהלת בית החולים

מהנהלת המרכז הרפואי שמיר נמסר כי המוסד מחויב להענקת שירותי דת וכשרות לכלל המטופלים, בני המשפחות והעובדים בהתאם להלכה ולצרכים השונים, תוך שמירה על חופש הדת. עם זאת, הנהלת בית החולים הדגישה כי מחמת חיסיון מידע, המוסד אינו מתייחס לענייני העסקה של עובדיו.

התגובה הרשמית, שנשמרת על ניסוח זהיר ועמום, לא הצליחה להרגיע את הרוחות במגזר החרדי. גורמים בכירים במגזר טוענים כי מדובר בניסיון לפגוע בשירותים הדתיים בבית החולים, ודורשים הבהרות מיידיות לגבי הכוונות האמיתיות של ההנהלה.

התגייסות במגזר החרדי

רבנים ועסקנים במגזר החרדי החלו להתגייס למען הרב פדידה. בשיחות שנערכו בימים האחרונים, הובעה דאגה עמוקה מהצעד המתוכנן.

הרב פדידה זכה להערכה רבה על עבודתו המסורה לאורך השנים. "מדובר ברב שעושה עבודה קדושה במסירות מלאה", אמר אחד העסקנים. "אנחנו לא נעמוד מנגד ונאפשר פגיעה בשירותים הדתיים שניתנים למאושפזים ה".

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