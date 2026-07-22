זעזוע: בנט מכריז מלחמה כלכלית על החרדים ומציג תוכנית דרקונית

במהלך שמעורר סערה וזעם רב בהנהגה החרדית, פרסם היום (רביעי) ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט טור פוליטי מיוחד באתר סרוגים, שבו הוא מסמן את הציבור החרדי שומר המצוות כ"איום הקיומי החמור ביותר על עתידה של מדינת ישראל" ומציג תוכנית מעשית לחיסול מוסדות התורה והחינוך החרדיים.

הפרסום, שנכתב ערב תשעה באב, עורר תגובות קשות במערכת הפוליטית החרדית. גורם בכיר במפלגות החרדיות מסר ל'כיכר השבת' בתגובה ראשונה וחריפה: "מדובר במופע הסתה מתוזמן ומביש. בזמן שעם ישראל כולו מחפש אחדות וקירוב לבבות בימי האבל על החורבן, בנט בוחר להשתמש בהיסטוריה של חורבן בית שני כדי להשחיר ציבור שלם ולהציג את אחינו החרדים כסכנה למדינה. לדעתנו, מי שמדבר על לקחי השבעה באוקטובר ועל חורבן בגלל שנאת חינם, הוא זה שמנסה להצית כאן מלחמת אחים קרה בשביל רווח פוליטי בקלפי".

"ניסיון אכזרי להרעיב ילדים חרדים"

בטורו, טען בנט כי חזר לפוליטיקה במטרה להוביל "תיקון מיידי" כנגד מה שהוא מכנה "המדינה החרדית האוטונומית". לשיטתו, "יש רק דרך אחת והיא לא נוסתה מעולם... פשוט נעצור את הכסף. לא צריך טנקים בבני ברק... מי שלא עובד ולא משרת - לא יקבל שקל".

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בנט, למעשה, מציע לשלול לחלוטין ממשפחות שאינן משרתות או עובדות את סבסוד מעונות היום, הטבות במסגרת "מחיר למשתכן" והנחות בארנונה, תחת הסיסמה המפלגת "לא ציוני - לא על חשבוני".

הגורם החרדי הבכיר, בשיחה עם 'כיכר השבת', תוקף זאת בחריפות: "הדיבורים הללו חושפים אטימות ואכזריות שאין כדוגמתה. בנט מציע באופן רשמי להרעיב תינוקות וילדים חרדים ולמנוע ממשפחות קורת גג או הנחה בסיסית בארנונה רק בגלל שהאבות לומדים תורה ומקיימים את העולם. לדעתנו, הסיסמה המפלגת שלו 'לא ציוני - לא על חשבוני' היא חרפה מוסרית שמחלקת את האזרחים לפי קריטריונים פוליטיים. כשהוא מצהיר בקור רוח ש'לא צריך טנקים, פשוט נעצור את הכסף', הוא מודה בפה מלא שמטרתו היא להטיל מצור כלכלי וחנק תקציבי על רבבות בתי אב בישראל, בניסיון כושל לאלץ אותנו לוותר על אמונתנו".

מלחמה על טהרת החינוך

חלק מרכזי בתוכניתו של בנט מוקדש להתערבות בוטה במערכת החינוך החרדית. בנט מציע להקים מערכת חינוך ממלכתית אחת שבה כל ילדי ישראל יחויבו ללמוד 60% תכני ליבה כגון מתמטיקה, אנגלית, אזרחות וציונות. כדי לאלץ את המוסדות החרדיים להסכים לכך, הוא מציע "לסגור את הברז לבתי ספר לא ממלכתיים" ובמקביל להזרים תקציבי עתק לבתי הספר הממלכתיים-חרדיים (ממ"ח).