כיכר השבת
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נס: פיגוע סוכל בירושלים | כך הדוב הגיב לבדיקה הוטרנירית • צפו

איראן משגרת טילים לעבר ירדן • טראמפ מגביר את הלחץ על טהרן וישראל עוקבת בדריכות • הסכם הגרעין החדש עם סעודיה מעורר דאגה בירושלים • פיגוע סוכל בירושלים • ראש עיריית ניו יורק נסוג מהצהרתו לעצור את נתניהו • גל פיטורים בהייטק הישראלי • חמור נתפס בתא המטען • והתיעוד הקיצוני - אחרי התחזית • צפו (היום בכיכר)

"היום בכיכר" -  עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.

צפו בתוכנית המלאה בראשית הכתבה!

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