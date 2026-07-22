"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.
כותרות היום בכיכר
נס: פיגוע סוכל בירושלים | כך הדוב הגיב לבדיקה הוטרנירית • צפו
איראן משגרת טילים לעבר ירדן • טראמפ מגביר את הלחץ על טהרן וישראל עוקבת בדריכות • הסכם הגרעין החדש עם סעודיה מעורר דאגה בירושלים • פיגוע סוכל בירושלים • ראש עיריית ניו יורק נסוג מהצהרתו לעצור את נתניהו • גל פיטורים בהייטק הישראלי • חמור נתפס בתא המטען • והתיעוד הקיצוני - אחרי התחזית • צפו (היום בכיכר)
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כיכר השבת |
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