לא צריך להסתבך: 5 מתכונים מהירים לארוחה שלפני הצום

מרק, סלמון וקינוח: כך תכינו ארוחה שלמה לפני הצום ( צילום: טלי בר )

רגע לפני כניסת צום תשעה באב, רבים מנסים לאכול כמה שיותר בתקווה שהארוחה הגדולה תקל על הצום. אלא שדווקא ארוחה כבדה, מלוחה או מתוקה מדי עלולה להשאיר תחושת כבדות ולהגביר את הצמא.

עדיף לבחור בארוחה מאוזנת ונעימה, שכוללת פחמימות, מקור טוב לחלבון, ירקות ושומן איכותי - בלי הרבה מלח, חריף, טיגונים ורטבים כבדים. חשוב לא פחות לשתות מים בהדרגה לאורך כל היום, ולא לנסות להשלים כמות גדולה בבת אחת סמוך לצום. הנה חמישה מתכונים קלים שמרכיבים יחד ארוחה שלמה, טעימה ומתאימה לכל המשפחה. 1. מרק ירקות חלק ומהיר ש מה מומלץ לאכול בארוחה האחרונה לפני הצום ומדוע כדאי לשבור הצום בהדרגה? כיכר בשיתוף כללית | מקודם מרק עדין מוסיף נוזלים לארוחה, קל להכנה ולא מכביד. אין צורך באבקות מרק מלוחות - הירקות ועשבי התיבול מעניקים לו מספיק טעם. מצרכים 1 בצל בינוני, חתוך גס

2 גזרים, קלופים וחתוכים

2 קישואים, חתוכים

2 תפוחי אדמה בינוניים, קלופים וחתוכים לקוביות

1 כף שמן זית

1.2 ליטר מים

מעט פלפל שחור

חופן פטרוזיליה או שמיר

מעט מלח, לפי הטעם אופן ההכנה 1. מחממים את שמן הזית בסיר ומוסיפים את הבצל, הגזר, הקישואים ותפוחי האדמה. 2. מערבבים ומאדים במשך כ-3 דקות. 3. מוסיפים את המים, מביאים לרתיחה ומבשלים על אש בינונית במשך 20 דקות, עד שהירקות רכים. 4. מוסיפים את עשבי התיבול וטוחנים בעזרת בלנדר מוט למרק חלק. 5. טועמים ורק אז מוסיפים מעט מלח ופלפל. אפשר להשאיר חלק מהירקות שלמים למרקם מעט יותר עשיר.

מרק ירקות ( צילום: טלי בר )

2. סלמון עסיסי בלימון ושמיר

הסלמון נכנס לתנור בתוך דקות ומספק מנה עיקרית משביעה בלי טיגון ובלי רוטב כבד. הלימון, השמיר והשום מעניקים לו טעם מצוין גם עם כמות קטנה מאוד של מלח.

מצרכים

6 נתחי סלמון

2 כפות שמן זית

3 כפות מיץ לימון טרי

2 שיני שום כתושות

2 כפות שמיר קצוץ או כפית שמיר מיובש

מעט פלפל שחור

מעט מלח

אופן ההכנה

1. מחממים תנור ל-190 מעלות.

2. מניחים את נתחי הסלמון בתבנית מרופדת בנייר אפייה.

3. מערבבים בקערה שמן זית, מיץ לימון, שום ושמיר.

4. יוצקים את התערובת על הדג ומתבלים במעט פלפל ומלח.

5. אופים במשך 15 עד 20 דקות, בהתאם לעובי הנתחים, עד שהסלמון עשוי אך עדיין עסיסי.

חשוב לא לאפות את הדג זמן רב מדי. כאשר הוא מתפרק בקלות בעזרת מזלג - הוא מוכן.

סלמון עסיסי ( צילום: טלי בר )

3. קוסקוס מלא עם ירקות ב-10 דקות

זאת התוספת שמצילה את הארוחה כאשר אין זמן להעמיד סיר אורז. הקוסקוס המלא מוכן במהירות, והירקות מוסיפים רעננות וצבע.

מצרכים

2 כוסות קוסקוס מלא

2 כוסות מים רותחים

1 פלפל אדום, חתוך לקוביות קטנות

1 מלפפון, חתוך לקוביות

2 גבעולי בצל ירוק, קצוצים

חופן פטרוזיליה קצוצה

2 כפות שמן זית

2 כפות מיץ לימון

מעט פלפל שחור

מעט מלח

אופן ההכנה

1. מניחים את הקוסקוס בקערה גדולה ויוצקים מעליו את המים הרותחים.

2. מכסים וממתינים 8 עד 10 דקות.

3. פותחים את גרגירי הקוסקוס בעזרת מזלג ומניחים להם להתקרר מעט.

4. מוסיפים את הפלפל, המלפפון, הבצל הירוק והפטרוזיליה.

5. מתבלים בשמן זית, מיץ לימון, מעט מלח ופלפל ומערבבים.

לגרסה עדינה יותר אפשר לאדות את הפלפל והבצל במשך כמה דקות ולהגיש את הקוסקוס חמים.

קוסקוס עשיר ( צילום: טלי בר )

4. סלט מלפפונים, עגבניות ואבוקדו

סלט פשוט ורענן שמתאים לצד הדג והקוסקוס. האבוקדו מוסיף מרקם קרמי ושומן איכותי, ולכן אין צורך להעמיס רוטב.

מצרכים

4 מלפפונים

4 עגבניות

1 אבוקדו בשל

חופן פטרוזיליה קצוצה

2 כפות שמן זית

1 עד 2 כפות מיץ לימון

מעט פלפל שחור

מעט מאוד מלח

אופן ההכנה

1. חותכים את המלפפונים והעגבניות לקוביות.

2. חותכים את האבוקדו לקוביות ומוסיפים בעדינות.

3. מוסיפים פטרוזיליה, שמן זית, מיץ לימון ופלפל.

4. מוסיפים מעט מלח רק סמוך להגשה ומערבבים בעדינות.

כדאי להכין את הסלט סמוך לארוחה כדי שהירקות יישארו פריכים והאבוקדו לא ישחיר.

סלט אבוקדו עשיר ( צילום: טלי בר )

5. מאפינס בננה ושיבולת שועל בקערה אחת

במקום לסיים את הארוחה בעוגה מתוקה וכבדה, אפשר להכין מאפינס רכים עם בננות ושיבולת שועל. הם מתוקים במידה, קלים להכנה ומתאימים גם לארוחה קטנה מוקדם יותר במהלך היום.

מצרכים ל-12 מאפינס

1 כוס קמח מלא

חצי כוס קמח לבן

1 כוס שיבולת שועל

שליש כוס סוכר

2 כפיות אבקת אפייה

1 כפית סודה לשתייה

רבע כפית מלח

2 בננות בשלות, מעוכות

1 ביצה

שלושת רבעי כוס משקה סויה, משקה שיבולת שועל או חלב

שליש כוס שמן

1 כפית תמצית וניל

חצי כפית קינמון

אופן ההכנה

1. מחממים תנור ל-190 מעלות ומניחים מנג'טים בתבנית מאפינס.

2. מערבבים בקערה את הקמחים, שיבולת השועל, הסוכר, אבקת האפייה, הסודה לשתייה, המלח והקינמון.

3. בקערה נוספת טורפים את הביצה עם המשקה הצמחי, השמן והווניל.

4. מוסיפים את הבננות המעוכות ומערבבים.

5. יוצקים את התערובת הרטובה לקערת היבשים ומערבבים רק עד שהקמח נטמע.

6. מחלקים בין השקעים ואופים במשך 18 עד 20 דקות, עד שקיסם יוצא כמעט יבש.

כך מרכיבים את הארוחה

אין צורך לאכול מנה גדולה מכל אחד מהמתכונים. אפשר להתחיל בקערה קטנה של מרק, להמשיך בנתח סלמון עם קוסקוס וסלט, ולסיים במאפין אחד או בפרי.

במהלך הארוחה שתו מים בנחת, אך אל תעמיסו כמויות גדולות בבת אחת. מומלץ להימנע ממאכלים מלוחים במיוחד, חמוצים, חריפים או מטוגנים, וגם משתייה ממותקת ומכמויות גדולות של קפה ותה.

צום קל ושנזכה לביאת משיח צדקנו, אמן!