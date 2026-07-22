ימים ספורים לאחר השריפה הגדולה בחוות גלעד שבשומרון, שבה נשרפו בתים רבים ו־113 בני אדם נותרו ללא קורת גג, הגיע צוות הפטריוטים של ערוץ 14 לשידור מיוחד ממקום האירוע. בין ההריסות פגשו את אריה ליפו, תושב החווה שביתו עלה באש, שסיפר על החוויה האישית שלו ועל המסר הרוחני שהוא לוקח מהאירוע הקשה.

ליפו סיפר כי הגיע לחוות גלעד מרעננה לפני כשלושה שבועות, לאחר שכבר חי במקום לפני כעשור. "עמדתי פה למעלה במרפסת וראיתי את האש מגיעה", סיפר.

כשנשאל אם זה הבית שלו, השיב: "זה הבית שלי, מזל טוב, תכירו, אתם מוזמנים".

בהמשך סיפר על אירוע משפחתי שהתרחש רגע לפני השריפה

"היה לנו חתונת כסף, והבת שלי נתנה לנו מקרמה של בית המקדש. אמרנו: 'מתי נשים אותו?'. בשבת תלינו אותו, בדיוק 10 דקות לפני השריפה".

לדבריו, דווקא בתוך האסון הוא הרגיש תחושת שמחה רוחנית:

"אנחנו רוצים בית מקדש, והרגשתי בשבת הזאת שמחה. אתה יודע למה? הרגשתי שהמלך בעצמו משתף אותי בחיסרון שלו – שהבית של הקדוש ברוך הוא שרוף".

ליפו המשיך וקרא לציבור להתחזק ולסייע בשיקום החווה:

"ואני קורא לכולנו, כמו שתרמתם לחוות גלעד ואתם מדהימים – ועכשיו חזרתי מהר הבית להתפלל לכולם שיהיה להם ברכה – שנתרום ונבנה את הבית של הקדוש ברוך הוא, שהבית שלו שרוף כבר 2,000 שנה. נזדרז, להזדרז. אוהב אתכם".

השריפה הגדולה בחוות גלעד הותירה אחריה נזק כבד: 15 בתים נשרפו כליל, כעשרה בתים נוספים נפגעו באופן חלקי, ו־113 תושבים נותרו ללא קורת גג. תושבי היישוב החלו בגיוס כספים ובמאמצי שיקום, לצד תמיכה נפשית וכלכלית למשפחות שאיבדו את בתיהן.

יעל שבח שגם ביתה נשרף בחוות גלעד ציינה גם היא:

אתה שואל את עצמך למה חוות גלעד נשרפה? "בגלל הרוח".

במשטרה עדכנו כי שני פלסטינים נעצרו בחשד למעורבות בגרימת השריפה, לאחר שעל פי החשד האש החלה בעקבות השלכת סיגריה. עם זאת, בחוות גלעד עדיין טוענים כי מדובר בהצתה מכוונת.