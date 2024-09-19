השבוע במדברות בכיכר לפרשת כי תבוא: יעל שבח - בשיחה על שכול והומור, התמודדות עם האובדן ומה השנה הזאת עשתה לה | ניצה כהן - הזמרת, מספרת על המופע המוזיקלי המשפחתי "עד שננצח" על החיים לצד הלום קרב • תמר רוזן - איך סור מרע ועשה טוב קשור לפשטידה? • מוזיקה נשית מעולה, פרשת השבוע ועוד • בעריכת והגשת אסתי גרינברג • כיכר הסכתים
הרב איתמר בן גל נרצח בדרכו לאירוע משפחתי, כשהמתין בצומת אריאל ונדקר • הרב רזיאל שבח נרצח ביריות ליד יישובו כשחזר מקניות • נשותיהם, מרים ויעל, נאלצות להתמודד עם מותם של בני הזוג • כתבתה של יפעת גליק (בארץ)