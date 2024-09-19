כיכר השבת

עוד כתבות על יעל שבח:

על הלם, קרב ופשטידת סור מרע

|

במעמקי הבריכה

||
4

"כן קורונה, לא קורונה"

||
44

"עם חיוך קסום"

||
21

"כאילו נרצח מחדש"

||
38

"מתגעגעים"

||
6

"פרות קדושות"

||
12

'זיכרון' לנשים • צפו

||
23

מול בכירים צרפתים

||
4

חברות בדם

||
11

טלטל את הרשת

||
10

ביקור תנחומים

||
14

קורע לב

||
2

כחודש אחר הרצח

||
2

צפו בראיון הדומע

||
14

"מודה לצה"ל"

||
4

רצח הרב רזיאל שבח

||
6

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר