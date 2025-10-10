במסגרת עדכון רשימת האסירים המשתחררים בעסקת החטופים, אישרה ישראל את הכללתו של המחבל אחמד ג’מאל אחמד קונבע – שהורשע ברצח הרב רזיאל שבח הי"ד – לשחרור מהכלא. על פי ההחלטה, קונבע, שנידון למאסר עולם ועוד 26 שנות מאסר נוספות, יגורש לחו"ל לאחר שחרורו.

אלמנתו של הרב שבח, יעל שבח, הגיבה להחלטה ברוח מפויסת בחשבון ה־X שלה: "לפני כמה חודשים דיבר איתי איש שב״ס שפוגש את המחבל מדי פעם. הוא סיפר לי שהמחבל במצב נפשי כל כך מעורער, שעדיף לנו שיהיה עול על מישהו אחר ולא עלינו. הוא מעורער נפשית ברמה של חוסר תפקוד בסיסי. אז קודם כל, משמח לשמוע שזה מצבו. שנית, סביר להניח שהוא ימות שם מהר יותר מפה, ואם הוא המחיר לחטופים – אז באהבה".

בהמשך הסבירה: "הסיבה שהחמאס מבקשים ברשימות שלהם מחבלים כמוהו היא לא כמה הוא חשוב והאם הוא יחזור לפעילות אלא הידיעה כמה השם של רזיאל (או דפנה מאיר או או הפיגוע באלעד או כל אחד אחר ברשימה) מטלטל ומציף את הכאב בנו עם ישראל ומשתמש בזה כטרור פסיכולוגי".

"אני יודעת שזה קשה, לי אישית זה קשה מאוד. אבל אפשר בהחלט לנסות שלא להיכנע לטרור הזה ולהסתכל על הרשימה הזו בקומה זקופה שתגרום להם שם בצד השני להבין שהם לא יפילו אותנו, לא ככה. עם ישראל חי וצוחק לכם בפנים".

הרב רזיאל שבח, תושב חוות גלעד וכונן מד"א, נרצח ב־9 בינואר 2018 בפיגוע ירי שביצעה חוליית מחבלים של חמאס סמוך ליישוב. הוא נפצע אנושות, הספיק לדווח לחבריו במד"א שנורה – ונפטר זמן קצר לאחר מכן. בעקבות הפיגוע, ממשלת ישראל החליטה על הכשרת היישוב חוות גלעד, ובו גם נקבר הרב שבח לבקשתו.

קונבע, ששימש כנהג הרכב בפיגוע, הורשע ביולי 2023 בבית הדין הצבאי בסאלם ונידון למאסר עולם ולפיצוי של מיליון וחצי שקלים למשפחת הנרצח. שחרורו, שאושר הבוקר (שישי), מתבצע כחלק מהעסקה לשחרור כל החטופים משבי ארגון הטרור חמאס.