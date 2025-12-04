ארונו של החלל החטוף סותטיסאק רינטלאק ( צילום: דובר צה"ל )

משרד ראש הממשלה הודיע הבוקר (חמישי) כי לאחר השלמת הליך הזיהוי על ידי המרכז הלאומי לרפואה משפטית, בשיתוף משטרת ישראל והרבנות הצבאית, הודיעו מתאם השבויים והנעדרים, נציגי צה״ל ומשרד החוץ למשפחתו של החטוף החלל, סותדיסאק רינתלאק ז״ל, כי יקירם הושב לישראל והושלם זיהויו.

מתאם השבויים והנעדרים, תא״ל (מיל׳) גל הירש, מסר למשפחתו של סותדיסאק כי סידורי השבתו לקבורה בארצו יבוצעו בתיאום עם שגרירות תאילנד בישראל וכי "ממשלת ישראל משתתפת בצערם הכבד של משפחת רינתלאק, של העם התאילנדי ושל כל משפחות החטופים החללים".

סותטיסאק רינטלאק ז"ל

ממשרד רה"מ נמסר כי: "משפחת רינתלאק ושגריר תאילנד בישראל, בוניאריט וויצ׳יאנפאן, ביקשו למסור את תודתם והוקרתם העמוקה למדינת ישראל על המאמצים להשבתו של סותדיסאק ועל התמיכה הרצופה במשפחה מאז פרוץ המלחמה". 'כדורים של אש': גל תקיפות ממוקדות בחאן יונס, דיווחים על "שישה הרוגים" | התיעודים ב. ניסני | 03.12.25 "מכת העקרב": הנשק החדש של ארה"ב נגד איראן ב. ניסני | 03.12.25 בעזה נותר חלל חטוף אחרון, לוחם היס"מ רס״ל רני גואילי הי"ד, שחיסל 14 מחבלים בבוקר שמחת תורה: "ממשלת ישראל וכלל מערך השו״נ של מדינת ישראל נחושים, מחויבים ופועלים ללא לאות על מנת להשיב לקבר ישראל את רס״ל רני גואילי, לוחם היס״מ גיבור החיל", נמסר ממשרד רה"מ.

לוחם היס״מ הגיבור רס"ל רן גואילי הי"ד

בישראל הדגישו הבוקר: "ארגון הטרור חמאס נדרש לעמוד בהתחייבויותיו למתווכות ולהשיבו במסגרת יישום ההסכם, לא נתפשר על כך ולא נחסוך כל מאמץ עד שנשיבו הביתה, לישראל".

מדובר צה"ל נמסר כי על פי המידע והמודיעין העומד לרשותנו, סודתיסאק רינתלאק ז״ל, בעל אזרחות תאילנדית, נרצח ב-7 באוקטובר 2023 וגופתו נחטפה לרצועת עזה והוחזקה ע״י ארגון הטרור גא״פ. סודתיסאק ז״ל, בן 42 במותו, עבד בחקלאות ונחטף ממטעי קיבוץ בארי. בתאריך 16/05/24 נקבע מותו. הותיר אחריו זוג הורים ואח.