לקראת צום תשעה באב שייכנס הערב (רביעי), מפרסמת 'כיכר השבת' את זמני כניסת ויציאת הצום בערים הגדולות ברחבי הארץ, לצד הנחיות הלכתיות חשובות ליום האבל היהודי.

זמני כניסת הצום בערים הגדולות

הצום ייכנס הערב בשעות הבאות:

ירושלים: 19:47

תל אביב: 19:45

חיפה: 19:48

באר שבע: 19:46

פתח תקווה: 19:44

מודיעין עילית: 19:46

נתניה: 19:46

אשדוד: 19:45

אשקלון: 19:45

צפת: 19:49

טבריה: 19:46

אילת: 19:39

קריית שמונה: 19:44

זמני יציאת הצום

הצום יצא מחר (חמישי) בערב בשעות הבאות:

ירושלים: 20:12

תל אביב: 20:14

חיפה: 20:15

באר שבע: 20:12

פתח תקווה: 20:14

מודיעין עילית: 20:13

נתניה: 20:15

אשדוד: 20:14

אשקלון: 20:14

צפת: 20:14

טבריה: 20:13

אילת: 20:08

קריית שמונה: 20:14

בסעודה המפסקת יש לאכול בדרך אבלות - תבשיל אחד בלבד ללא בשר, עוף, דגים או יין. המנהג המסורתי כולל פת עם מלח וביצה קשה. הישיבה בסעודה המפסקת היא על הקרקע, בחיץ של בגד או כר, וללא זימון בשלושה.

הקלות מיוחדות השנה

הרב הראשי הגר"ק בר פרסם איגרת מקיפה לקראת תשעה באב ה'תשפ"ו וציין כי השנה י' באב חל ביום שישי, מה שהביא את הפוסקים להקל במקצת ממנהגי האבלות לכבוד שבת קודש. באיגרת מפורטות ההקלות בבהירות: ניתן להתחיל לספר או לכבס בגדים לכבוד שבת כבר במוצאי הצום ביום חמישי, ואף לצרף בגדים נוספים למכונת הכביסה ללא חשש.

בנוסף, מותר להכין מאכלי שבת החל מחצות יום חמישי במקרה שהזמן דחוק, ואף מותר לטעום מתבשילי הבשר ביום שישי טרם חצות כדי לבדוק ולתקן את הטעמים. הקלות אלו מבטאות את האיזון העדין בין מנהגי האבלות לבין כבוד שבת קודש.

בתוך כך, הקרן למורשת הכותל המערבי השלימה את היערכותה לקראת רבבות המתפללים והמבקרים הצפויים להגיע לכותל המערבי במהלך צום תשעה באב. החל מהער ועד לשעות הלילה המאוחרות, צפויים להגיע לכותל רבבות מכל רחבי הארץ לקריאת מגילת איכה, אמירת קינות ותפילות.

לקראת צאת הצום, ביום חמישי בשעה 19:00, ייערכו ברחבת הכותל המערבי מעגלי שירה ואחדות בהשתתפות אלפי מתפללים ומבקרים. האירוע, המתקיים מדי שנה, מסמל את המעבר מאבל לנחמה ויועבר בשידור חי לעשרות מוקדים בארץ ובעולם.