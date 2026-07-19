שבת קשה ומאתגרת עברה על תושבי השומרון. שריפת ענק שפרצה בצהרי יום השבת כילתה בתים, תשתיות ועסקים, והותירה אחריה הרס רב ונזקים בעשרות מיליוני שקלים. בנס גדול, האירוע הסתיים ללא נפגעים בנפש, אך הותיר משפחות רבות בפני שוקת שבורה.

בין הנפגעים המרכזיים מהשריפה הם האחים יהודה ויהוידע כהן, שותפים ומנהלים של "צמרת" – מחסן העצים הגדול והמצליח בשומרון, וכן של מתחם הנופש "בריכת איילים". בראיון מיוחד הם משחזרים את רגעי הדרמה, מדברים על האמונה היוקדת בתוך האפר, ומסבירים למה אסור למדינה לעצום עיניים מול מה שהם מגדירים כ"טרור הצתות לכל דבר".

"פתאום הילד רץ ואומר: אבא, יש שריפה"

"זה קרה בערך בשעה 13:30 בצהריים", משחזר יהודה את תחילת הסיוט. "ישבנו כולם לאכול סעודת שבת. פתאום הבן שלי מגיע מבחוץ מבוהל ואומר לי: 'אבא, יש פה שריפה'. יצאתי החוצה, זה היה נראה בהתחלה קצת רחוק. חיכינו כמה דקות, והוא חוזר ואומר: 'אבא, זה מתקרב במהירות'. התקשרתי מיד לרבש"צ, הוא יצא לבדוק וחזר אליי מזועזע: 'יש פה שריפה מטורפת'".

הרוחות העזות שנשבו באותן שעות בשומרון הפכו את האירוע המקומי לקטסטרופה תוך דקות ספורות. "האש פשוט דילגה במהירות מטורפת בגלל הרוח והחלה להתקרב לקו הבתים. בשלב הזה התחילה היסטריה מטורפת ביישוב. משפחות עזבו הכל, עלו לרכבים ופשוט ברחו. נשים, ילדים ותינוקות צורחים מבהלה, עשרות כבאיות ומטוסי כיבוי באוויר. סצנה מטורפת וחוויה קשה שאני לא מאחל לאף אחד לעבור".

התושבים נלחמו בלהבות: "בגלל שאנחנו מורגלים בטרור הצתות באזור, כמעט בכל בית יש מטפים, מחבטים ונגררי מים. היה פה מערך כיבוי אזרחי שעבד בצורה מדהימה, אנשים פשוט 'התאבדו' על הבתים כדי שהיישוב כולו לא יישרף. הצליחו לייצר חוצץ ממש ברגע האחרון בין הבתים לאש, אבל לצערנו, מתחם הנופש שלנו ומחסן העצים הגדול – דונם וחצי של תעשיית עצים מטורפת – עלו כליל באש".

הבדלה מרגשת על חורבות העסק

שעות ספורות לאחר מכן, במוצאי השבת, כשהעשן עדיין מיתמר והנזק העצום מתברר, תיעדו האחים את עצמם כשהם עורכים הבדלה ומודים להשם יתברך, סרטון שהפך ויראלי ברשתות החברתיות וריגש אלפים.

"זה לא היה מתוכנן", מספרים האחים בחיוך של אמונה. "חבר הביא לנו בירה שנשתה אחרי כל השעות האלו. אמרנו לו: 'חכה, עוד לא עשינו הבדלה'. הוא ענה בציניות כואבת: 'נו, תעשו הבדלה, יש לכם פה לפחות ברכת בורא מאורי האש בשפע...'. עשינו הבדלה מול הלהבות והחלטנו לומר קודם כל 'מזמור לתודה'.

אני מתנדב במד"א כבר שנים, ראיתי דברים בחיים שלי", מוסיף יהודה בהתרגשות. "כשראיתי את האש מגיעה לקו הבתים הייתי בטוח שאנחנו הולכים לאירוע עם הרוגים ופצועים, לקטסטרופה שלא חווינו. כשזה נגמר באפס נפגעים – זו הייתה הודיה מהלב להשם יתברך. אנחנו מרגישים השבוע, שבוע שחל בו תשעה באב, קצת ממה זה חורבן. אבל מתוך החורבן הזה אנחנו נקום ונגדל".